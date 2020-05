Le Bureau des légendes saison 6 : 10 théories sur la suite

Le Bureau des légendes : de nouveaux décors pour la saison 6 ?

De nombreux fans étaient en colère par la fin de la saison 5 du Bureau des légendes sur Canal+. Le créateur de la série Eric Rochant, avait laissé la réalisation à Jacques Audiard pour les deux derniers épisodes. Mais alors que beaucoup d'internautes sont frustrés, d'autres sont également impatients de voir une possible saison 6 qui serait déjà en préparation par la chaîne cryptée.

L'occasion de savoir ce qui va maintenant arriver à Malotru (Mathieu Kassovitz), Marie-Jeanne (Florence Loiret-Caille), Marina (Sara Giraudeau), Raymond Sisteron (Jonathan Zaccaï), Jonas (Artus), Mille Sabords (Louis Garrel), Pacemaker (Stefan Crepon), Sylvain Ellenstein (Jules Sagot) ou encore JJa (Mathieu Amalric). Eric Rochant avait avoué à Allociné que la saison 6 (pas encore produite mais donc déjà clairement envisagée) serait totalement différente : "C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à la fin de l'épisode 10. C'est la fin de cette époque".

Et le changement, ça commence par les décors du Bureau des légendes. Car à la fin de la saison 5, le dernier épisode montre le début de gros travaux avec les casiers des "clandés" qui tombent au sol. Et comme l'a dit Marie-Jeanne, désormais à la tête du service, elle veut "dissoudre" le BDL. Cela passe donc par la destruction des lieux, pour tout recréer de A à Z. Les téléspectateurs se demandent bien à quoi ressembleront les nouveaux bureaux, même s'ils se doutent que ce ne sera pas une transformation du tout au tout. Par exemple, on imagine mal les agents et la direction se déplaçant en skateboard dans les couloirs ou s'affalant sur des poufs colorés près de la machine à café.

1. Marie-Jeanne pourrait être virée

Si le décor va changer, on se doute que le casting et les intrigues aussi vont évoluer. Interrogée par Télé Loisirs, Florence Loiret-Caille qui incarne Marie-Jeanne a ainsi confié que "c'est un symbole fort" de voir une femme à la tête du service. Mais "ils espèrent avoir trouvé un pantin à manipuler en plaçant Marie-Jeanne à ce poste" a-t-elle précisé. Du coup, on pense qu'il y aura pas mal de tensions entre la nouvelle boss et ses supérieurs. Avec son caractère bien trempé, on voit déjà les scènes de combat (par la parole) entre l'ex agent et ses patrons. Au point d'être virée ? C'est ce qui pourrait se produire si elle ne va pas dans le même sens qu'eux.

2. Marie-Jeanne et Sisteron pourraient briser leur amitié

L'actrice a aussi évoqué dans ce même entretien "la trahison de Sisteron" qu'elle trouve "de bonne guerre" parce qu'il "n'a pas tort quand il dit que le pire ennemi de Marie-Jeanne, c'est elle-même. Mais cela va ébrécher la confiance qu'il y a entre eux". Très en colère et sans doute déçue quand elle a appris que Sisteron ne l'avait pas soutenue à 100% pour le poste, Marie-Jeanne pourrait lui faire payer la monnaie de sa pièce. Les deux amis vont-ils finir ennemis dans la saison 6 ? Une théorie qui pourrait se confirmer si Sisteron venait à se ranger du côté des supérieurs de Marie-Jeanne lors des réunions importantes. Après tout, il a lui-même avoué être jaloux que ce ne soit pas lui qui ait été choisi.

3. JJA, Pacemaker et Mille Sabords évincés de la saison 6 ?

Avec les absences très remarquées de JJA, Pacemaker, Mille Sabords et Sylvain dans les deux derniers épisodes de la saison 5 du Bureau des légendes, il est probable de les voir être de nouveau écartés en saison 6. A l'exception probable de Sylvain. C'est en tout cas l'une des théories. Autant on comprendrait le départ de JJA, qui a quitté le BDL (même si on aurait aimé une scène pour lui dire adieu), autant on a du mal à envisager une suite sans Pacemaker et Mille Sabords. Mais après tout, ils n'étaient pas du tout dans le season finale. Donc ce n'est pas impossible.

4. Pacemaker grillé mais toujours en poste ?

L'autre théorie, c'est que seul l'interprète de JJA ne serait pas au casting de la suite. Ainsi, on retrouverait Pacemaker qui est sur le sol français depuis son exfiltration. Vu que c'est un as de l'informatique, ce serait bête de ne pas le garder côté français. Prêt à retourner en mission, où serait-il envoyé par contre ? Car la Russie et Phnom Penh sont des destinations désormais impossibles pour lui, vu qu'il a été grillé. A moins qu'il ne reste à Paris, au côté de Sylvain ?

5. Mille Sabords resterait au Moyen-Orient

Quant à Mille Sabords, il était resté au Moyen-Orient et pourrait donc continuer son job là-bas. Il pourrait même devenir plus important depuis qu'il a réussi à se faire bien voir des autorités à la fois palestiniennes et israéliennes (ce qui n'est pas rien).

6. Jonas plus mis en avant dans la saison 6 ?

Jonas aussi pourrait obtenir plus de scènes dans la saison 6. Cette théorie s'appuie bien sûr sur sa love story qui a duré le temps des deux ultimes épisodes de la saison 5. Certes, sa romance est finie, mais en ayant discuté des "clandés" avec Marina et en ayant "sauvé" la vie de Marie-Jeanne, il pourrait devenir un atout important dans la suite. Ses doutes s'avèrent toujours exacts.

7. Malotru va-t-il tuer la femme et le fils de Kennedy ?

Enfin, que va devenir Malotru ? Avec la mort de Kennedy (Alexeï Gorbounov) et de Nadia (Zineb Triki), il est au bord du gouffre. Toujours dans le Perche à la fin (cloué au sol par le deuil), il a plusieurs options. La première théorie : il va se venger de Kennedy en tuant sa femme et son fils, qui vivent maintenant à Paris. Après tout, il était fou amoureux de Nadia et ne pourra sans doute pas pardonner à son ancien ami des services russes.

8. Malotru pourrait quitter le Bureau des légendes

La deuxième théorie, c'est qu'il quitte le Bureau des légendes. Alors non, on ne veut pas qu'elle se réalise, mais après tout c'est possible. Il a tout perdu et faire assassiner la famille de Kennedy ne ramènera pas Nadia. Il pourrait donc dire à Marie-Jeanne qu'il préfère tout arrêter et tenter d'avoir une vie normale, loin des meurtres et de la conspiration. Et pourquoi pas vivre dans le Perche justement, loin de tout, ou partir à l'autre bout du monde sous une autre identité.

9. Malotru va-t-il se suicider ?

Ou pire, il pourrait se suicider en ne supportant plus son chagrin qui s'ajoute déjà à ses blessures passées. Une théorie bien triste oui, mais qu'on peut envisager. Dans les ultimes épisodes, son passé l'a rattrapée sous forme de cauchemars depuis son retour en France.

10. Malotru peut-il repartir en mission ?

La troisième théorie, c'est qu'il arrive à surmonter une nouvelle fois cette épreuve. Parce que Malotru les épreuves difficiles, ils les enchaînent. Grâce au soutien de Marie-Jeanne, il pourrait ainsi reprendre le travail. Mais où ? A quel poste ? Dans quel pays ? Les questions restent nombreuses et on a hâte de voir ce que les scénaristes nous réservent pour la suite.