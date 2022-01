Plan coeur saison 3 : Guillaume Labbé (Maxime) à l'aise avec les scènes nudité, "je n'ai jamais été dérangé par ça"

Du coup, le BG n'a aucun souci à enlever son tee-shirt, son pantalon et même son slip : "Je n'ai donc pas trop de problème avec la nudité sur les plateaux, ou peut-être uniquement quand il y a des scènes d'amour et que je ne connais pas la comédienne au début. Mais si je suis le seul à l'écran, où là par exemple avec Sabrina Ouazani, ça ne me gêne pas d'être nu avec quelqu'un. Il ne faut pas qu'autour il y ait 150 000 personnes et encore... franchement, je n'ai jamais été dérangé par ça".

"Je me mets une pression personnelle", "car je suis stressé par une chose, c'est de devenir moins performant physiquement"

Ok, Guillaume Labbé n'a pas de problème à se dénuder et à tourner des scènes de nudité. Mais ressent-il une pression de la part du public sur son physique ? A-t-il l'impression de devoir être toujours au top physiquement à cause de son métier médiatisé ? "Non, car je me mets une pression personnelle qui dépasse complètement mon métier. Comme j'adore faire du sport, je me maintiens tout seul car je suis absolument stressé par une chose, c'est de devenir moins performant physiquement avec la vieillesse et avec les sports que je pratique, ça me frustrerait si je commençais à avoir moins d'endurance ou de force" a expliqué le comédien qui joue aussi dans Je te promets, la série adaptée (mais différente) de This Is Us.

"C'est donc dans ma vie que je me mets cette pression pour qu'à l'image je reste comme ça. Mais sinon, j'aime travailler mon corps en fonction de mes rôles. Être plus musclé ou non" a-t-il précisé, "Ça fait partie du métier".