Plan coeur saison 3, Euphoria saison 2... top 10 des séries à voir en janvier 2022

Plan Coeur saison 3

Fin des aventures pour les amies de Plan Coeur. Après un épisode sur le confinement, la comédie française de Netflix se termine avec sa saison 3. Une ultime saison qui ne va pas être des plus faciles pour Elsa (Zita Hanrot) qui peine à tomber enceinte et qui, en plus, est en froid avec Charlotte (Sabrina Ouazani). Les deux amies pourront-elles faire la paix ? Que réserve l'avenir aux couples de la série ? La réponse est déjà sur Netflix !

Date de sortie : le 1er janvier sur Netflix.

This is Us saison 6

C'est aussi la fin pour les Pearson. Après 5 saisons déjà pas mal compliquées, la saison 6 de This is Us sera la dernière. Composée de 18 épisodes, cette sixième et dernière saison devrait répondre aux nombreuses questions laissées en suspens lors du final de la saison 5. De quoi assurément nous bouleverser encore de nombreuses fois. On sent qu'on va voir du mal à s'en remettre...

Date de sortie : dès le 4 janvier sur NBC aux Etats-Unis et en US+24 sur myCanal.

Why Women Kill saison 2

Après la saison 1 qui a cartonné pendant le confinement, Why Women Kill revient pour sa saison 2. Et il y a du changement puisque le créateur Marc Cherry à qui l'on doit aussi Desperate Housewives a décidé de faire de Why Women Kill une anthologie. Ce sont donc de nouvelles histoires qui nous attendent dans ces 10 nouveaux épisodes. L'action se déroule cette fois à une seule époque : en 1949, à Los Angeles. Femme au foyer, Alma Fillcot souhaite rejoindre le club très sélect dirigé par Rita Castillo, femme d'un riche homme d'affaires. Une obsession qui va tourner au drame. Dans les deux rôles principaux, on retrouve Allison Tolman et Lana Parrilla. Une saison 3 est déjà commandée !

Date de sortie : dès le 6 janvier sur M6, déjà disponible en intégralité sur Salto.