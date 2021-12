How I Met Your Father : bande-annonce rassurante du spin-off d'How I Met Your Mother, mais...

How I Met Your Father se dévoile enfin

Un peu moins de 7 ans après la fin d'How I Met Your Mother sur CBS aux USA, Hulu s'apprête à nous offrir How I Met Your Father. En effet, c'est le 18 janvier 2022 que la plateforme mettra en ligne les 2 premiers épisodes de la saison 1 de ce spin-off porté par un joli casting composé notamment de Hilary Duff (Younger), Chros Lowell (Veronica Mars) ou encore Francia Raisa (Grown-ish).

Au programme ici ? Comme son titre l'indique, cette série dérivée - qui se déroulera dans le même univers qu'HIMYM et toujours à New York (potentiels caméos de Barney, Ted, Lily & cie à venir ?), prendra cette fois-ci le point de vue d'une héroïne prénommée Sophie (Duff) qui racontera à son fils l'histoire incroyable de sa rencontre avec son père. Le twist ? Plutôt que de mettre en scène l'enfant du futur, c'est la version future de Sophie - incarnée par Kim Cattrall (Sex and the City), qui sera cette fois-ci à l'écran. De là à penser que la version future du "father" pourrait alors rapidement la rejoindre au cours de la série...

Une bande-annonce rassurante, mais...

Un angle forcément prometteur pour les fans d'How I Met Your Mother, d'autant plus que la première bande-annonce (voir dans notre diaporama) est plutôt rassurante. Alors que le concept des allers/retours dans le temps devrait être préservé, les premiers gags présentés dans le trailer devraient également être validés par les auteurs originaux (scène du date loupé, la séquence avec les pompiers...)

Cependant, attention, n'espérez pas non plus y retrouver une vibe similaire à la série originale. L'humour s'annonce très "millenial" et presque trop "sitcom classique", autrement dit moins inventif/créatif, ce qui était pourtant la grande force d'HIMYM avec des épisodes concepts tous plus fous les uns que les autres. Surtout, son casting est quelque peu dérangeant.

Alors que l'on peut déjà s'attendre à suivre beaucoup (trop) de personnages principaux et secondaires en même temps (on peut en dénombrer 9 dans la vidéo !), tout ce petit monde se révèle presque trop sexy. A voir ce que cela donnera réellement à l'écran, mais là où l'on avait l'impression d'avoir notre place au sein de la bande d'HIMYM grâce à sa relative normalité, celle d'HIMYF est presque trop parfaite et donc intouchable, et on a encore du mal à y croire.