How I Met Your Mother : les personnages de retour dans le spin-off ? Hilary Duff se confie

Surprise, l'univers d'How I Met Your Mother va prochainement revenir à la vie. Alors que la série culte portée par Neil Patrick Harris, Josh Radnor ou encore Alyson Hannigan a pris fin en 2014 sur CBS, la plateforme de streaming Hulu vient de commander une saison 1 de How I Met Your Father, un spin-off.

Un spin-off à la construction différente

Pour l'occasion, c'est Hilary Duff qui endossera le rôle de Sophie, la nouvelle Ted Mosby. Et à en croire l'interview de la comédienne accordée à SiriusXM, cette série dérivée pourrait bénéficier d'une construction légèrement différente, malgré la possible présence de quelques éléments emblématiques d'HIMYM, notamment les flashbacks.

Ainsi, là où il avait fallu attendre la saison 8 pour découvrir le visage de la Mother, celui du Father pourrait être dévoilé dès le début du spin-off, "Il y aura tellement d'opportunités pour des histoires d'amour dans cette série, parce qu'il y aura Sophie et trois mecs. Donc on va rapidement tomber dans cette interrogation : lequel des trois est le père ? On va alors revivre les expériences amoureuses de Sophie, jeune, ses rencards et à quoi cela ressemblait dans ce monde moderne".

Des crossovers possibles

Une évolution intrigante, qui pourrait ne pas être la seule bonne surprise de ce spin-off. L'actrice l'a également confié, How I Met Your Father pourrait régulièrement s'autoriser des hommages à la série originale. "Je ne veux pas trop en dire, d'autant que le scénario devrait encore évoluer, mais les deux séries sont liées" a-t-elle ainsi promis. De fait, ce lien pourrait avoir des conséquences très excitantes, "Avec de la chance, on pourra avoir des apparitions très amusantes du casting original".

A ce sujet, si l'intrigue se déroulera réellement de nos jours, cela signifiera donc que Ted, Marshall, Lily, Robin et Barney seront des quarantenaires en puissance dans l'univers de ce spin-off, avec notamment un Barney papa depuis 2020 et un Ted fraîchement marié cette même année. Autrement dit, un retour de Tracy serait également possible, puisque la mort de la Mother est annoncée en 2024.

Reste désormais à savoir comment Sophie, qui sera trop vieille pour être la fille de l'un des personnages, sera liée à HIMYM. Une voisine ? Une cousine ? Une témoin discrète des aventures de Ted ? A suivre.