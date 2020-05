How I Met Your Mother : Cobie Smulders (Robin) défend la fin et motive les fans au binge-watching

Etant donné que de nombreuses séries sont actuellement à l'arrêt, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde entier, les téléspectateurs profitent du manque d'épisodes inédits et de leur temps libre imposé par le confinement pour se lancer dans des sessions de binge-watching d'anciennes séries ou dans des rewatch. Et visiblement, Cobie Smulders - pourtant à l'affiche de la fiction policière Stumptown, est la première ravie de cette nouvelle mode.

Cobie Smulders défend la fin d'HIMYM

Celle qui s'est révélée aux yeux du monde entier grâce à son rôle de Robin dans la comédie How I Met Your Mother l'a en effet confié à Metro, cela devrait permettre aux fans de se réconcilier avec la fin de la série. Elle l'a rappelé, le problème avec la diffusion d'origine avec un épisode par semaine, c'est que les téléspectateurs avaient perdu la vue d'ensemble et s'étaient uniquement concentrés sur l'instant présent, "Je pense que vers la fin de la série, Robin et Barney était le couple que tout le monde soutenait. Mais quand vous revenez aux origines de la série, vous comprenez que [le vrai couple] était Robin et Ted".

Aussi, la comédienne s'est montrée enthousiaste à l'idée que les fans puissent redécouvrir en streaming How I Met Your Mother d'une façon plus rapide et ainsi percevoir tous les petits détails et indices sur ce que racontait vraiment la comédie : "C'est une façon différente de voir la série quand vous la regardez dans son entièreté d'un seul bloc. La voir en streaming aujourd'hui permet de découvrir bien plus de connections sur les autres relations".

Une conclusion logique

Pour rappel, tandis que la saison 9 suivait en quasi temps réel le mariage de Barney et Robin, le dernier épisode nous apprenait finalement, lors d'un flashforward, leur divorce quelques années plus tard. Surtout, on y découvrait la tragique réelle raison pour laquelle Ted racontait son histoire : la Mother était malheureusement décédée depuis 6 ans et, au travers son récit, Ted souhaitait obtenir l'approbation de ses enfants pour tourner la page et retrouver Robin.

Une fin que certains ont perçu comme une trahison et une perte de temps, mais qui était finalement logique. S'il est vrai que l'annonce du divorce est apparue un peu abruptement pour le public (un épisode seulement après le mariage), il est important de rappeler que différentes années s'étaient écoulées entre les deux événements pour les personnages.

De plus, le fait que Ted retrouvait Robin à la fin venait totalement légitimer la raison même de la série. Avec sa confidence finale faite à ses enfants, on comprenait que si Robin se retrouvait toujours au centre de ses histoires, à l'inverse de la Mother, c'est qu'il ne voulait pas vraiment raconter sa rencontre avec Tracy - qui restera à jamais la femme de sa vie (on vous invite à revoir la fin de l'épisode 20 de la saison 8 pour bien le comprendre), mais qu'il voulait prouver à ses enfants que Robin avait toujours été importante pour lui et qu'elle était une bonne personne. Or, comme il ne savait pas comment aborder le sujet sans que ça se remarque, il avait préféré enrobé ça sous le prétexte de sa rencontre avec la Mère.

Quand on connait le romantisme de Ted, on se doute que s'il avait vraiment voulu raconter son histoire avec Tracy, il l'aurait fait d'une façon totalement différente et réellement anglée sur elle. Et ça, comme le dit Cobie Smulders, on s'en rend encore plus compte en revoyant la série aujourd'hui.