Demain nous appartient : quand la série va-t-elle revenir sur TF1 ? Ara Aprikian répond

La pandémie de Coronavirus a mis les tournages en pause, que ce soit ceux des émissions, des films ou des séries américaines, mais aussi françaises. La diffusion de Demain nous appartient et Un si grand soleil a été interrompue au début du confinement (respectivement le 20 mars et le 16 mars) mais celle de Plus belle la vie va se poursuivre jusqu'à ce vendredi 1er mai.

Demain nous appartient de retour "bien avant septembre"

Comme l'explique Ara Aprikian, le directeur général chargé des contenus du groupe TF1, la chaîne a fait le choix de ne pas diffuser tout son stock d'épisodes déjà tournés de Demain nous appartient afin de permettre à la série de revenir plus rapidement après la fin du confinement. Interrogé par Le Figaro, il explique être optimiste pour un retour de la série. "Nous avons du stock et quand les tournages reprendront, nous aurons la capacité de réalimenter la grille assez vite." a-t-il confié, expliquant que le feuilleton devrait revenir à l'antenne "bien avant septembre". La seule incertitude qui plane encore concerne évidemment la reprise des tournages. Car comme il l'a dévoilé, la diffusion ne reprendra pas tant que les acteurs ne pourront pas reprendre les chemins des plateaux. Le gouvernement qui a dévoilé les mesures du déconfinement ce mardi n'a pour l'instant pas évoqué ce sujet.

Une rentrée quasi normale sur TF1

Malgré la crise, Ara Aprikian prévoit cependant une rentrée de septembre quasi-normale en matière de programmes. Il faut dire qu'avant le début du confinement, la chaîne a pu mettre en boîte plusieurs émissions phares comme The Voice Kids ou bien une nouvelle saison de Koh Lanta. Sans oublier que TF1 remettra sûrement à l'antenne ses séries déprogrammées comme Profilage ou bien la suite de la saison 16 de Grey's Anatomy. "Nous faisons tout pour proposer une rentrée ambitieuse à partir du mois de septembre" assure Ara Aprikian.