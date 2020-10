Euphoria : avant la saison 2, deux épisodes bonus en approche, la date de sortie du 1er dévoilée

Comme de nombreuses séries, Euphoria a été impactée par la pandémie de coronavirus. Le tournage de la saison 2 de la série de HBO (dispo chez nous sur OCS) était sur le point de commencer quand les plateaux ont été fermés. Cet été, Zendaya laissait pourtant entendre que le show pourrait revenir avec un épisode spécial, avant la deuxième saison. Ce n'est finalement pas un mais deux épisodes qui sont prévus.

Rue va fêter Nöel dans un épisode spécial de Euphoria

Un mois après la victoire de Zendaya aux Emmy Awards 2020 où elle a remporté le prix de meilleure actrice dans une série dramatique pour le rôle de Rue dans Euphoria, on vient d'apprendre que la série sera de retour... avant la fin 2020. De quoi bien conclure cette année compliquée ! HBO qui diffuse la série aux Etats-Unis a annoncé la sortie prochaine de deux épisodes bonus qui seront diffusés pour nous faire patienter avant la saison 2. Sortez vos agendas, le premier sera diffusé le 6 décembre prochain aux US (et certainement le 7 décembre sur OCS). Selon le résumé officiel, cet épisode intitulé Trouble Don't Last Always verra Rue fêter Noël après le départ de Jules (Hunter Schafer) et sa rechute. Rue sera donc bien vivante après l'intrigante scène de fin de la saison 1 !

Le second épisode devrait être diffusé plus tard, certainement en 2021. Ces deux épisodes inédits ont été écrits et réalisés par Sam Levinson, le créateur de Euphoria, et tournés en accord avec les règles strictes mises en place en raison de la crise sanitaire, a précisé HBO. Un joli cadeau de Noël en avance pour tous les fans du show !