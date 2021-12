Why Women Kill : la saison 2 programmée sur M6, une saison 3 est commandée

Diffusée sur M6 pendant le premier confinement, la série Why Women Kill marquait le grand retour de Marc Cherry, le créateur de Desperate Housewives. Alors qu'un reboot de la série culte n'est pas impossible, le papa de Lynette, Gabby, Susan, Bree et les autres travaille activement sur Why Women Kill : la saison 2 a été diffusée cet été aux Etats-Unis et était dispo en US+24 sur Salto. Si vous n'avez pas accès à la plateforme, sachez que vous pourrez bientôt retrouver le show en prime sur M6.

La saison 2 de Why Women Kill arrive le...

Après des mois d'attente, la saison 2 de Why Women Kill arrive sur M6... dès le jeudi 6 janvier 2022 à 21h05 ! Comme la première, cette deuxième saison est composée de 10 épisodes et M6 diffusera deux épisodes chaque soir. Il y aura cependant pas mal de changement puisque les actrices de la saison 1 ne sont pas de retour : eh oui, Why Women Kill est une anthologie et chaque saison raconte une histoire différente avec des actrices différentes.

Pour cette saison 2, ce sont Lana Parrilla (Once Upon a Time) et Allison Tolman (Fargo, Emergence) qui se retrouvent sur le devant de la scène. Avec également au casting B.K. Cannon, Jordan Christie ou encore Matthew Daddario, le frère d'Alexandra Daddario qui jouait Jade dans la saison 1. Contrairement à la saison 1, l'action n'est pas divisée sur trois époques mais se déroule sur une seule : en 1949.

Une saison 3 commandée

Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont hâte de voir la suite (ou qui l'on déjà vue sur Salto) : Why Women Kill aura une saison 3. Paramount+ qui diffuse la série aux US a officialisé la nouvelle ce mercredi 15 décembre. Pour l'instant, on ne sait pas quelles actrices prendront la relève mais cette saison 3 devrait se dérouler à une nouvelle époque.