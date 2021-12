Desperate Housewives de retour ? Eva Longoria est prête, "Ça me manque d'être Gabby"

Alors que Mariah Carey ne veut qu'une seule chose pour Noël (nous), Eva Longoria a visiblement profité de sa liste envoyée au vieux barbu pour lui faire une demande particulière. Plus de 9 ans après la diffusion du dernier épisode sur ABC aux USA, la comédienne a confirmé son envie de suite concernant Desperate Housewives.

Eva Longoria rêve d'une suite pour Desperate Housewives

A l'occasion d'une interview accordée à Extra, la comédienne n'a en effet pu échapper à une question autour d'un possible reboot de la cultissime série des années 2000 et de son avis à ce sujet. Sa réponse ? "Je serais la toute première à signer. Mes valises pour retourner à Wisteria Lane sont déjà faites et frappent à ma porte."

Tandis que Teri Hatcher (Susan) et James Denton (Mike) ont récemment profité du tournage d'un téléfilm de Noël pour se retrouver, l'actrice a confessé être elle-même en manque de cet univers et surtout, de son héroïne : "Ça me manque d'être Gabby. Ca me manque de pouvoir me glisser dans sa peau. Donc oui, je serais la première à signer [en cas de reboot]".

Le papa de la série est également partant

Un message qui devrait faire le bonheur des fans, mais également de Marc Cherry, le créateur de la fiction. Souvenez-vous, il y a quelques semaines encore, il était le premier à ouvrir la porte à un tel projet, "Si je devais faire un reboot, il faudrait que je trouve une nouvelle idée à explorer. Je connais la formule et ce serait génial d'essayer en ayant plus de temps et d'argent".

Autant dire que si le papa de Desperate Housewives et les actrices commencent progressivement à pousser pour une suite, il va être de plus en plus difficile pour ABC d'ignorer ces appels du pied ! En espérant tout de même un reboot moins cruel que Sex and The City avec And Just Like That...