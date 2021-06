Why Women Kill saison 2 : où regarder les épisodes en France, le casting.. toutes les infos

Durant le premier confinement, Why Women Kill a égayé nos semaines avec la diffusion de la saison 1 sur M6. La série de Marc Cherry, créateur de Desperate Housewives et Devious Maids, suivait l'histoire de trois femmes vivant à des époques différentes mais qui avaient un point commun : trompées par leurs maris, elles se retrouvaient au coeur d'un crime. Exit Ginnifer Goodwin, Lucy Liu et Kirby Howell-Baptiste, la saison 2 de Why Women Kill change complètement de casting et d'histoire. Voici les infos :

Où regarder la saison 2 de Why Women Kill ?

Presque deux ans après la diffusion de la saison 1 aux Etats-Unis, Why Women Kill est enfin de retour pour sa saison 2. Ce jeudi 3 juin, Paramount+ (ex CBS All Access) a mis en ligne l'épisode 1. Et si vous ne voulez pas attendre, bonne nouvelle : il est déjà disponible en France, avant sa future diffusion sur M6. C'est Salto qui propose la saison 2 de la série en US+24. Chaque vendredi, la plateforme mettra en ligne un nouvel épisode.

Qui est au casting et qui sont les nouveaux personnages ?

Pour sa suite, Why Women Kill prend la forme d'une anthologie, c'est-à-dire que le casting, les personnages et l'intrigue changent complètement. Alors, qui sont les nouvelles actrices qui succèdent au trio Ginnifer Goodwin, Lucy Liu et Kirby Howell-Baptiste ? Vous connaissez sûrement déjà leurs visages : les deux héroïnes sont jouées par Allison Tolman et Lana Parrilla. La première a joué dans Fargo et a été en 2020 la star de la série Emergence, diffusée sur TF1 et annulée après une saison. Quant à Lana Parrilla ? Elle incarnait la méchante reine dans la série Once Upon a Time.