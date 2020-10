Why Women Kill saison 2 : cinq nouveaux acteurs rejoignent le casting

L'actrice connue pour avoir incarné Regina/la Méchante Reine dans Once Upon a Time jouera Rita, la femme de Carlo, une homme riche, machiavélique et âgé (on ne sait pas encore qui jouera le personnage). Rita n'attend qu'une chose : que son époux meure et, pour s'occuper, elle gère une association et a une aventure avec un jeune homme. Ce dernier, Scooter, sera joué par Matthew Daddario, qui a incarné Alec dans Shadowhunters et qui est le frère d'Alexandra Daddario, alias Jade dans la saison 1 ! Scooter souhaite devenir acteur et se fait entretenir par Rita mais a lui aussi une aventure avec une autre personne.

Trois autres personnages annoncés

En plus de Lana Parrilla et Matthew Daddario, trois autres acteurs rejoignent le casting : B.K. Cannon (Switched at Birth) qui sera la fille d'Alma (le personnage d'Allison Tolman), Jordane Christie (The Haunting of Hill House) qui jouera Vern, un détective privé, et Veronica Falcón (Perry Mason) qui incarnera Catherine, la fille de Carlo. Ils rejoignent donc Allison Tolman et Nick Frost qui ont rejoint le casting un peu plus tôt dans la semaine.