Family Business saison 3 : les Hazan retenus en otages dans la bande-annonce WTF

Les Hazan sont bientôt de retour ! La famille déjantée nous embarque dans une nouvelle aventure dans la saison 3 de Family Business à découvrir dès le 8 octobre sur Netflix. Au programme ? Une prise en otage, des champignons hallucinogènes, appelés FalafeLSD (pourquoi pas 😂), des secrets de famille ou encore des moments complètement barrés. Le pitch ? Kidnappés par Pénélope Cavillan, les Hazan se retrouvent retenus en otage, par la meuf de Gérard et ses associés impliqués dans des cartels, dans un monastère loin de tout.

Une bande-annonce déjantée pour Family Business saison 3

Pénélope espère bien connaître la recette secrète de leur Pastraweed sauf que Joseph (Jonathan Cohen), Aure (Julia Piaton), Ludmila (Liliane Rovère), Olivier (Olivier Rosemberg) et Gérard (Gérard Darmon) vont finalement lui fabriquer les fameux FalafeLSD. En parallèle, Clémentine (Louise Coldefy), Aïda (Lina El Arabi) et Youssef (Oussama Kheddam) se mettent à leur recherche. Pour eux, tous les moyens sont bons pour retrouver les Hazan, vraiment TOUS les moyens. En bref, la saison 3 de Family Business, qui est la dernière, nous promet de nouvelles scènes encore plus WTF. Il faut sauver la famille Hazan !

L'autre projet de Jonathan Cohen

Maintenant que l'ultime saison de Family Business est prête, Jonathan Cohen peut s'occuper de son autre projet : la saison 2 de La Flamme, baptisée Les Aventuriers de Chupacabra. Dans cette parodie de Koh Lanta, on retrouvera Marc et 15 candidats qui s'affronteront "dans un milieu hostile". Le casting, lui, est composé de certains visages de la saison 1, Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti, Ana Girardot, Camille Chamoux, Ramzy Bedia, Pierre Niney et de nouveaux tels que Mister V, Kad Merad, Jérôme Commandeur et Gérard Darmon.