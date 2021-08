La Flamme saison 2 : Marc de retour, nouveau concept... les premières infos

Diffusée en octobre 2020 sur Canal+, la série La Flamme nous a fait mourir de rire ! Remake de Burning Love, le show parodie une télé-réalité de rencontres à la Bachelor. Une série 100% décalée avec un casting quatre étoiles puisqu'en plus de Jonathan Cohen, on y retrouvait aussi Vincent Dedienne, Ana Girardot, Leila Bekhti, Géraldine Nakache, Doria Tillier ou encore des guests comme Pierre Niney, François Civil ou Orelsan. A la fin de la diffusion des 9 épisodes, Jonathan Cohen avait expliqué qu'une suite était possible... et elle est désormais officiellement en préparation.

Le concept change pour la saison 2 de La Flamme

Lorsqu'il avait évoqué la saison 2 de La Flamme, Jonathan Cohen avait confié que la suite reprendrait le concept de la saison 1 mais avec une femme en héroïne. "Ce sera comme The Bachelorette, avec treize prétendants et je serai juste derrière la caméra" avait-il confié. Mais finalement, la suite de la série sera différente. Lors de la conférence de presse de rentrée de Canal+, l'acteur et créateur de La Flamme a dévoilé que le concept a changé : la saison 2 sera centrée sur "une télé-réalité d'aventure". "Rien à voir avec Koh Lanta" a-t-il plaisanté selon plusieurs journalistes présents sur place.

Marc de retour

L'autre info, c'est donc le retour de Marc ! Jonathan Cohen ne devait à la base pas reprendre son rôle mais ça aussi, ça a changé. L'acteur que l'on retrouvera bientôt dans la saison 3 de Family Business sur Netflix a même précisé que Marc "ne sera pas seul". D'autres personnages de la saison 1 seront-ils également de la partie ? Le Huffington Post précise également que des nouveaux seront au programme dont Jérôme Commandeur.

Quelle date de sortie pour la saison 2 de La Flamme ?

Pour l'instant, Canal+ n'a pas fixé la date de sortie de la suite de La Flamme mais on sait que les épisodes seront disponibles au début de l'année 2022. Le tournage devrait débuter à la fin septembre au Mexique. De quoi nous dépayser !