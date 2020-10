La Flamme saison 2 : Jonathan Cohen remplacé par Doria Tillier (Valérie) dans une suite ?

Une saison 2 pour La Flamme ?

La Flamme s'éteint déjà ce lundi 26 octobre sur Canal+ au terme des trois derniers épisodes de la saison 1. Cependant, si cette nouvelle comédie portée par Jonathan Cohen vous a fait pleurer de rire, sachez qu'une suite n'est pas à exclure.

Au contraire, le comédien l'a récemment révélé auprès de Télé 7 Jours, une saison 2 lui trotte déjà dans la tête, "Ce sera comme The Bachelorette (le spin-off du Bachelor aux USA centré sur une femme, ndlr), avec treize prétendants et je serai juste derrière la caméra". Un concept intrigant qui pose désormais une question : qui pourrait remplacer Mark ?

Quelle héroïne à la place de Mark ?

Rien n'est encore acté à ce sujet, mais un petit détour du côté de la série Burning Love - dont La Flamme est directement adaptée, peut potentiellement déjà nous apporter la réponse. Et pour cause, la saison 2 de celle-ci était centrée sur l'une des prétendantes de la saison 1 à savoir Julie incarnée par June Diane Raphael, une candidate au grand coeur mais toujours dépassée par les événements.

Cette description ne vous rappelle rien ? Oui, l'héroïne qui s'en rapproche le plus dans la version française n'est autre que Valérie, ce personnage mémorable incarnée par Doria Tillier. Et pour l'anecdote, parmi les prétendants qui lui étaient proposés, on y retrouvait également le psy du Bachelor, incarné dans La Flamme par Pierre Niney.

Bien évidemment, il est encore trop tôt pour savoir si la saison 2 de La Flamme ira également dans cette direction, mais quand on sait à quel point Jonathan Cohen et son équipe se sont appliqués à respecter le cahier des charges de Burning Love et que l'on connait le passé de Doria Tillier avec Canal+ (Ex-miss Météo du Grand Journal, participation à l'émission Le Débarquement, maîtresse de cérémonie des 30 ans de la chaîne cryptée...), un tel choix ne semble pas improbable.