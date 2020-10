La Flamme : faut-il regarder la série avec Jonathan Cohen sur Canal+ ?

C'est le feu !

L'année 2020 a été compliquée pour tout le monde (et ce n'est malheureusement pas encore fini). Alors si vous avez bien besoin de rire en ce moment, La Flamme est là pour raviver votre bonne humeur. C'est simple : c'est la comédie la plus délirante que l'on a vue depuis longtemps ! De la première à la dernière scène, on s'éclate à suivre les aventures absurdement géniales de Marc et de ses 13 prétendantes qui sont une véritable parenthèse de rire. Et ça fait du bien venant d'une série française !

Au coeur de La Flamme, il y a évidemment Jonathan Cohen qui est l'interprète principal mais aussi l'un des créateurs, producteurs et scénaristes. Ce projet lui tenait particulièrement à coeur puisqu'il y travaille... depuis 8 ans ! C'est entre 2012-2013 que l'acteur révélé dans Bloqués découvre Burning Love, une série américaine qui parodie Le Bachelor, l'une des émissions de dating les plus populaires outre-Atlantique (la 25e saison y sera prochainement diffusée, sans compter celles du spin-off The Bachelorette). Dans la première saison de Burning Love qui en compte trois au total, Ken Marino joue Mark, un pompier à la recherche de l'amour. Dans La Flamme, le héros s'appelle aussi Marc et est pilote de ligne. Plusieurs des personnages féminins ont également été conservés pour la version française bien que, comme le précise Jonathan Cohen, la série a nécessité un vrai travail d'adaptation, notamment dans les dialogues et les blagues.

Avec le personnage de Marc, Jonathan Cohen dynamite les clichés du mec "parfait" de télé-réalité et s'amuse à tomber dans l'absurde pour notre plus grand plaisir. Il est, évidemment, au centre de l'action (normal puisque c'est lui le "Bachelor") mais les autres membres du casting ne sont pas en reste. Pour sa série, Jonathan Cohen a su s'entourer d'un casting de folie, chacune des prétendantes étant incarnée par une star du cinéma. Elles aussi clichées mais attachantes, ces 13 femmes sont tout aussi délirantes que l'est Marc et on se prend même à regretter certaines "éliminations" tant on s'attache à ces personnages. A noter aussi la prestation de Vincent Dedienne dans le rôle de l'animateur excédé et celui des guests comme Pierre Niney, délirant dans le rôle du psychologue.

En bonne parodie, La Flamme reprend tous les codes des émissions de dating : les prises de tête entre les candidates, les coups bas, les dramas pour rien ou bien les pétages de plombs exagérés (et les fameux "non, ne me filmez pas"). Tous les épisodes sont d'ailleurs construits comme de véritables épisodes d'une télé-réalité et ce jusqu'à la dernière seconde du dernier épisode. De scènes clairement inspirées des programmes du genre à l'absurde, il n'y a qu'un pas dans La Flamme qui, pourtant, ne tourne jamais au ridicule pour autant.

En bref : Si vous voulez vous faire du bien et vous détendre, La Flamme est LA série à ne pas rater ce mois-ci. Avec son casting 5 étoiles et ses nombreuses scènes délirantes voire absurdes, elle devrait faire beaucoup parler et vous passionner autant qu'elle vous fera rire. Ce serait dommage de s'en priver !