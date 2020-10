L'étoffe des héros : faut-il regarder la série sur la NASA sur Disney+ ?

Direction l'espace

En 1979, Tom Wolfe publiait le roman L'étoffe des héros, adapté en 1983 en film par Philip Kaufman. Alors que l'espace a plus que jamais la cote, c'est donc en série que le livre débarque. A l'origine prévu pour être diffusée sur National Geographic, L'étoffe des héros produite notamment par un certain Leonardo DiCaprio arrive finalement sur Disney+ qui met en ligne dès ce vendredi deux épisodes, suivis chaque vendredi d'un nouvel inédit. Ces deux premiers épisodes prennent leur temps pour présenter les personnages et mettre en place l'action : on y découvre leur recrutement, leur vie de famille et les premières tensions... et c'est à peu près tout pour le moment. L'étoffe des héros prend donc son temps pour s'installer, sans pour autant nous ennuyer.

Ces premiers épisodes mettent surtout l'accent sur trois des sept futurs astronautes, laissant penser que le show ne sera pas forcément une série chorale mais se focalisera plus particulièrement sur certains de ses héros, notamment sur la rivalité entre John Glenn et Alan Shepard, teasée dès la scène d'ouverture. Evidemment, nous n'avons vu que deux épisodes et il est donc difficile de dire ce que la suite nous réserve en la matière. Reste à savoir aussi jusqu'où la série emmènera les personnages : verra-t-on vraiment un voyage dans l'espace ? Ça reste à voir. Basé sur des faits historiques et sur un milieu profondément masculin, L'étoffe des héros ne fait (logiquement) pas dans la diversité : les femmes n'y sont (pour l'instant) que des épouses et les personnages de couleur sont inexistants.

Côté casting, L'étoffe des héros marque les retours de plusieurs acteurs dans une série. Parmi eux ? Patrick J. Adams de Suits, Jake McDorman vu dans la série Limitless, Colin O'Donoghue de Once Upon a Time et James Lafferty, quasi-absent devant les caméras depuis la fin des Frères Scott. Les trois premiers sont bien mis en avant dans les intrigues et leurs prestations sont plutôt convaincantes. Espérons que James Lafferty pourra lui aussi se démarquer.

En bref : L'étoffe des héros prend son temps pour présenter ses personnages et planter ses bases sans pour autant en devenir barbante. On regardera la suite avec intérêt et curiosité en espérant que la série ne tourne pas trop en rond.