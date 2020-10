La flamme : une saison 2 possible, Jonathan Cohen donne des détails

Vous êtes un peu déprimés entre la Covid-19 et le couvre feu ? On a la solution pour vous détendre : regarder La flamme sur Canal+. La série en 9 épisodes suit le parcours de Marc, un pilote de ligne riche et (très) bête, qui participe à une émission de télé-réalité pour trouver l'amour. Inspirée de la série américaine Burning Love qui a eu trois saisons, La flamme aura-t-elle une suite ?

Une saison 2... mais sans Jonathan Cohen ?

C'est bien possible ! Interrogé sur une éventuelle saison 2 de La flamme lors de la sortie de la série, Jonathan Cohen qui est aussi co-créateur et co-scénariste en plus d'être l'acteur principal a confié qu'il a déjà des idées pour une suite... sans lui ! En effet (comme pour la saison 2 de Burning Love), la suite de La flamme pourrait être centrée sur une femme à la recherche de l'amour. "Ce sera comme The Bachelorette (le spin-off du Bachelor aux USA centré sur une femme, ndlr) , avec treize prétendants et je serai juste derrière la caméra" a confié Jonathan Cohen à Télé 7 Jours. Pas étonnant puisque le dernier épisode de la saison 1 conclut le parcours de Marc dans l'émission.

Dans la version américaine, c'est une candidate de la saison 1 qui avait repris son rôle pour devenir la Bachelorette de la saison 2 et on imagine que la version française pourrait suivre le même exemple en faisant revenir l'une des actrices. Bien qu'elle n'ait pas encore été officiellement annoncée, la saison 2 de La flamme aurait déjà été commandée par Canal+ selon BFM TV.