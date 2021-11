The Vampire Diaries : Joseph Morgan, Daniel Gillies... que deviennent les Originals ?

Nathalie Buzolic

De son côté, Nathaniel Buzolic incarnait Kol Mikaelson. S'il a tenu quelques rôles durant The Originals comme dans Pretty Little Liars, Supernatural ou Bones, il n'a plus fait d'apparition sur le petit écran depuis 2018. On a cependant pu le voir dans de petits rôles dans les films Saving Zoë, sorti en 2019, et Deep Blue Sea 3, sorti en 2020. Fervent catholique, il a lancé sa propre marque de vêtements Palm Sundays Co et vend des t-shirts et hoodies avec des messages religieux.