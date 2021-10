Legacies saison 4 : un Originals de retour (et on est hypé)

C'est en 2011 dans la saison 3 de The Vampire Diaries que Claire Holt a joué Rebekah pour la première fois. Au casting des saisons 3 à 5, elle a ensuite quitté la série pour le spin-off, The Originals, au côté de Joseph Morgan (Klaus) et Daniel Gillies (Elijah). L'actrice avait ensuite quitté la série dans la saison 1 et avait fait quelques apparitions dans les saisons 2 à 5.

Joseph Morgan a dit non à un retour

Ce retour devrait réjouir les fans de The Vampire Diaries ! Mais si vous rêvez toujours de revoir Klaus dans la série, on a une mauvaise nouvelle... Joseph Morgan a déjà plusieurs fois expliqué qu'il ne souhaitait pas reprendre son rôle pour une raison très simple : Klaus est mort dans le final de The Originals, comme Elijah d'ailleurs. "Non. Jamais. Jamais ! Vous ne m'y verrez jamais. Et vous pouvez retenir votre respiration aussi longtemps que vous le souhaitez" avait-il répondu à une possible apparition dans la série. Ça a le mérite d'être clair...