The Vampire Diaries : Klaus a failli mourir, Joseph Morgan se confie

12 ans après sa création, l'univers de The Vampire Diaries continue à vivre : la saison 3 de Legacies, le spin-off de The Originals centré sur Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell) vient de débuter aux USA sur la CW. Un show dans lequel on ne devrait pas retrouver Joseph Morgan qui a déjà confié ne pas vouloir y faire une apparition. Normal puisque Klaus est mort dans le dernier épisode de The Originals diffusé en août 2018. Mais le personnage aurait en fait pu mourir beaucoup plus tôt.

Klaus devait mourir dans The Vampire Diaries

Invité pour un live Instagram en compagnie de Tommy DiDario, Joseph Morgan est revenu sur ses débuts dans The Vampire Diaries. L'acteur a fait sa première apparition dans la série dans la saison 2 et devait, à l'origine, n'être présent que pour quatre épisodes de la série. "Dès le début, j'ai pensé que Klaus allait mourir à la fin de la saison 3. J'étais arrivé à la fin de la saison 2 et la saison 3 serait ma saison puisque je jouais le méchant et les gentils réussiraient à me vaincre à la fin de la saison 3." a déclaré l'acteur, confiant que c'était le plan initial de la production et que lui était tout à fait prêt à quitter la série après cette saison.

Le personnage sauvé par les fans

C'est finalement grâce aux fans que Klaus Mikaelson a échappé à la mort. Très rapidement, le personnage a été très apprécié par le public. De plus, comme le confie l'acteur, il a adoré jouer le méchant. Joseph Morgan a aussi rappelé que c'est grâce au public, notamment à ceux qui réalisaient des vidéos centrés sur les Mikkaelson qu'est né The Originals, le spin-off consacré à Klaus et Elijah (Daniel Gillies). "Ce sont les fans qui ont donné ce nom à la série. Ils ont créé toutes ces bandes annonces pour la série et Claire Holt (qui jouait Rebekah, ndlr), Daniel Gillies et moi, on a pensé que ce serait super et que ça pourrait devenir réalité" a expliqué l'acteur.

C'est finalement à la fin de la saison que Klaus a quitté Mystic Falls pour la Nouvelle-Orléans. The Originals a eu droit à cinq saisons et à son propre spin-off, Legacies.