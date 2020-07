Legacies saison 3 : Klaus au casting ? "Non ! Vous ne m'y verrez jamais" balance Joseph Morgan

Legacies saison 3 : Klaus au casting ? "Non. Jamais. Vous ne m'y verrez jamais" balance Joseph Morgan

Legacies aura peut-être le droit à une saison 3 sur la CW, mais ce succès, la série ne le doit certainement pas à Joseph Morgan. L'acteur l'a rappelé, il a totalement tourné la page de cet univers et ne compte pas reprendre son rôle de Klaus, qu'il a pourtant tenu dans The Vampire Diaries et The Originals.