Legacies saison 2 : Chris Wood tease la suite pour Kai après l'épisode 12

L'épisode 12 de la saison 2 de Legacies diffusé ce jeudi 6 février 2020 sur la CW aux USA était immanquable pour tous les fans de cet univers. La raison ? Chris Wood y reprenait (enfin) son célèbre rôle de Kai Parker, personnage qu'il a interprété durant des années dans The Vampire Diaries. Et sans surprise, le personnage n'a pas profité de son passage dans le monde-prison pour s'assagir.

Kai de retour... et s'évade

Dans cet épisode, Kai a fait la rencontre de Josie, l'une de ses nièces. L'occasion de constater qu'ils ne sont pas de la même famille pour rien, puisque durant tout l'épisode, ils ont chacun tenté de manipuler l'autre afin d'obtenir ce qu'ils souhaitaient. Malheureusement pour la soeur de Lizzie, personne n'est plus fort que son oncle à ce petit jeu.

Ainsi, grâce aux informations glanées auprès de sa nièce, Kai a finalement découvert un lieu intitulé Malivore et utilisé le puits tant recherché afin de s'évader et retourner à Mystic Falls. Oui, vous avez bien lu, Kai est désormais de retour dans le monde normal et cet épisode n'était donc qu'un avant-goût pour la suite.

Gros carnage à venir ?

Chris Wood l'a confirmé à EW, son histoire dans Legacies ne fait que commencer. Cependant, ne comptez pas sur le comédien pour dévoiler quoi que ce soit sur les prochaines intrigues. Tout ce qu'il a promis, c'est que le retour de Kai à Mystic Falls ne passera pas inaperçu : "Faire souffrir les gens, les énerver, tuer quelqu'un... c'est ce qui lui permet d'avoir un but dans la vie. Parfois, on le sentiment que la seule raison d'être pour Kai c'est de ruiner la vie des autres".

Autrement dit, c'est le chaos qui s'apprête à s'abattre sur la ville. Et pour cela, il profitera de sa rencontre avec le Nécromancien pour s'amuser comme jamais. Au micro de TVLine cette fois-ci, Chris Wood a précisé : "Ils sont tous les deux abominables et plein de haine. Ça donne une collaboration amusante." Surtout, Kai pourrait déstabiliser les autres personnages dans sa façon d'agir, ce qui devrait le rendre encore plus redoutable, "Il va tenter une différente approche afin de prendre le dessus sur les gens et faire en sorte qu'ils l'aident à satisfaire ses besoins. Il a une nouvelle tactique".

L'année ne pouvait pas mieux commencer pour les fans. Déso pas déso les habitants de Mystic Falls.