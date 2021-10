Tom Welling, Kristin Kreuk... 20 ans après, que deviennent les stars de Smallville ?

Michael Rosenbaum

Lui aussi présent jusqu'à la fin de la saison 7, Michael Rosenbaum alias Lex Luthor a déjà commencé par se laisser pousser les cheveux et ça change du look de la série ! Depuis 10 ans, il a alterné les rôles à la télévision dans les séries Breaking In et Impastor, au cinéma avec des apparitions dans Hit and Run et Les Gardiens de la Galaxie 2 ou bien en donnant de la voix dans des séries d'animations comme Robot Chicken. Et ce n'est pas tout : l'acteur qui a 49 ans est aussi chanteur du groupe Sun Spin qui a publié son premier album "Best Days" en février 2021.