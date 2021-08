Mackenzie Rosman, David Gallagher... : que deviennent les stars de 7 à la maison, 25 ans après ?

Jessica Biel est sûrement encore l'une des seules à être active dans le milieu du cinéma et des séries. Depuis la fin de 7 à la maison, elle a joué dans de nombreux films comme Valentine's Day, Happy New Year, Hitchcock, The Secret et Stock and Awe, et des séries comme LimeTown, annulée au bout d'une saison. Mais l'activité la plus récente de Jessica Biel est la série Cruel Summer, sur Amazon Prime Video, dont elle est la productrice. Elle a d'ailleurs donné des infos sur la saison 2. L'ex-interprète de Mary produit aussi The Sinner, show dans lequel elle a joué dans la saison 1. Sinon, Jessica Biel est toujours mariée à Justin Timberlake, avec qui elle a 2 enfants : Silas Randall (né en 2015) et Phineas (né en 2020). Elle partage régulièrement leur quotidien sur ses réseaux sociaux où on peut aussi découvrir des photos souvenirs d'elle et de Beverley Mitchell à chaque anniversaire de l'ancienne interprète de Lucy.