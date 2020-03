7 à la maison : Lorenzo Brino, l'un des jumeaux Camden, est mort à 21 ans

Décidément, les décès inattendus s'enchaînent et nous bouleversent toujours autant. Après la mort de Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère et celle de Pop Smoke, assassiné à Los Angeles, c'est un acteur de série qui nous quitte beaucoup trop tôt.

Lorenzo Brino est mort dans un accident de la route

Connu pour son rôle de Sam Camden dans 7 à la maison, Lorenzo Brino est tragiquement décédé la semaine dernière. Selon TMZ qui dévoile l'information, l'acteur âgé de 21 ans est mort dans un accident de la route : il aurait perdu le contrôle de sa voiture qui se serait enfoncée dans un poteau. Il était le seul occupant du véhicule. L'accident aurait eu lieu lundi dernier, le 9 mars, aux alentours de 3h du matin dans le comté de San Bernardino en Californie. C'est un ami de Lorenzo Brino qui a révélé la triste nouvelle. La tante de Lorenzo, Janet Brino, a réagi suite à l'annonce publique de son décès. "Mon cher neveu, ta perte laisse un trou dans mon coeur. Dieu avait besoin d'un autre ange et il t'a pris. S'il te plaît, veille sur ta mère et ton père. Ta soeur Mimi et tes frères Antonio, Zachary et Nikolas." peut-on lire dans son message.

Dans 7 à la maison, Lorenzo Brino était l'un des quadruplets à jouer les jumeaux Camden à partir de la saison 3. Son frère Nikolas et lui avaient été ensuite retenus pour continuer d'incarner Sam et David jusqu'à la fin du show en 2007. Il avait ensuite décidé de ne pas poursuivre une carrière d'acteur et de retrouver une vie normale.