Cruel Summer saison 2 : la suite déjà annoncée, les premières infos à savoir

De son côté, Jessica Biel, la productrice de la série, a donné les premières infos sur la suite en interview avec Première : "On espère pouvoir tourner cet automne. Il faut encore qu'on puisse aligner les agendas de tout le monde pour y arriver. L'intention est de refaire la même narration à travers trois timelines, trois points de vues différents de la même histoire. Une histoire qui se déroulera encore dans le passé, certainement quelque part dans les années 1990. Une intrigue qui sera peut-être aussi un peu plus riche, avec des enjeux plus forts, plus de twists aussi."

La showrunneuse Tia Napolitano s'est elle aussi exprimée sur la saison 2 de Cruel Summer : "Tout ce que je peux dire, c'est que tout ce qui fait partie de l'ADN de notre série, la narration non linéaire, l'aspect psychologique, les aspects liés aux personnages, la façon dont nous abordons des sujets difficiles comme la prédation sexuelle, sera toujours là."

Chiara Aurelia de retour ? Elle répond

Alors, Olivia Holt et Chiara Aurelia seront-elles de retour dans la suite ? Rien n'a été annoncé pour le moment, mais l'interprète de Jeanette avoue être partante pour revenir : "Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités pour la suite de la série, sur les chemins qu'elle peut emprunter et la manière dont elle peut continuer. J'ai hâte de voir ce que les créateurs vont inventer et où ils vont emmener la série. Et s'il y a une histoire pour Jeanette, j'adorerais en faire partie. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont en réserve pour nous", a-t-elle confié à Allociné.