Cruel Summer : Olivia Holt (Kate) et Chiara Aurelia (Jeanette) réagissent au cliffangher final choc

Diffusée aux Etats-Unis en avril 2021, Cruel Summer a réalisé le meilleur début de série dans l'histoire de Freeform. Ce record a rapidement convaincu la chaîne de renouveler la série avec Olivia Holt et Chiara Aurelia pour une saison 2. En attendant la suite, la saison 1 de Cruel Summer est dispo en France sur Amazon Prime Video. Si vous l'avez regardée, vous avez sûrement été marqué par la scène finale glaçante et choc du dernier épisode.

Le final choc de Cruel Summer commenté par Olivia Holt et Chiara Aurelia

On parle bien évidemment de celle où l'on découvre que Jeanette était réellement au courant du lieu où été séquestrée Kate. Chiara Aurelia (Jeanette) et Olivia Holt (Kate) ont eu l'occasion de s'exprimer sur ce cliffangher inattendu lors d'une table ronde avec des journalistes.

"Je pense que les scénaristes ont fait un excellent travail. Avec cette fin, ils donnent parfaitement satisfaction au public, tout en apportant en même temps un cliffhanger qui le gardera excité juste assez pour la saison 2 et, espérons-le, pour beaucoup d'autres saisons après ça", a confié l'interprète de Jeanette avant qu'Olivia Holt explique : "La fin est incroyablement satisfaisante et j'ai l'impression quelle est une bonne préparation pour la saison 2."

"C'est à la fois tordu et excitant"

Cette scène finale était aussi inattendue pour les deux actrices puisqu'elle n'était au départ pas prévue dans le scénario : "C'est une idée qui est arrivée un peu plus tard dans le processus de tournage. La fin devait toujours être une version de la vérité. (...) Nous nous sommes mis au défi de trouver un twist plus surprenant. Nous avons alors eu l'idée de cette fin et tous ceux avec qui nous l'avons partagée, Chiara y compris, ont crié, ont été surpris ou ont sursauté, et c'était la réaction que nous voulions", raconte la showrunneuse de Cruel Summer, Tia Napolitano, à Allociné.

De son côté, Chiara Aurelia a dévoilé sa réaction lorsqu'elle a appris le fameux chliffangher : "Je n'en avais aucune idée. J'ai découvert vers le huitième épisode quelle allait être la fin et j'étais aussi surprise que vous. C'était à la fois tordu et excitant. C'est une fin vraiment satisfaisante qui a donné au public l'occasion de découvrir toute la vérité avec ce cliffhanger."