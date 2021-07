Malcolm : 15 ans après la fin de la série, que deviennent les acteurs ?

La série Malcolm s'est terminée en 2006, il y a déjà 15 ans ! Un gros coup de vieux hein ? Pour les plus jeunes ou tout simplement ceux qui n'ont pas connu Malcolm, sachez qu'il s'agit d'une série humoristique racontant les déboires d'une famille "normale" pas comme les autres (mais alors pas du tout comme les autres). Ils vivent dans une petite maison d'un quartier tranquille mais leur folie fait de leur vie une aventure surprenante. Avec un humour décapant, des scènes inoubliables et un casting incroyable, la série fait partie de celles dont on est nostalgiques. Mais que sont devenus les acteurs principaux de Malcolm ?

Frankie Muniz (Malcom)

Frankie Muniz qui incarnait Malcom, le héros de la série éponyme, a enchaîné les films pour ados au début des années 2000 avec notamment Méchant Menteur où il donnait la réplique à Amanda Bynes et Cody Banks : agent secret aux côtés d'Hilary Duff.

Puis, les rôles se faisant de plus en plus rares, il a quitté la télévision pour devenir pilote de courses automobiles entre 2006 et 2009. Frankie Muniz s'est ensuite mis à la musique en devenant batteur dans le groupe Kingsfoll en 2012. Il a ensuite opéré un retour médiatique en étant candidat dans Dancing with the stars en 2017, la version américaine de Danse avec les stars. Le protagoniste de la géniale série a même été animateur de Dancing with the stars Juniors l'an dernier.

Côté vie privée, après de longues années à avoir été en couple avec Elycia Turnbow, il s'est fiancé à Paige Price en 2018 et s'est marié en février 2020. Ils sont les parents d'un petit garçon, Mauz Mosley Muniz, né en mars 2021.