Roswell : que deviennent les acteurs, bientôt 20 ans après la fin ?

La mode des reboots a aussi touché Roswell ! En plus de la nouvelle version de Charmed (déjà dispo en France sur Salto), la CW a aussi diffusé à partir de 2018 la série Roswell, New Mexico qui vient enfin d'arriver légalement chez nous avec au casting Jeanine Mason, Nathan Parsons, Tyler Blackburn ou encore Michael Trevino. Alors que vous pouvez suivre les aventures des nouveaux Max et Liz, que deviennent les "anciens" ?

Shiri Appleby (Liz)

Après la fin de Roswell en 2002, Shiri Appleby a continué à vivre de sa passion pour la comédie. Entre 2008 et 2009, elle a joué dans Urgences puis était l'une des stars de la série Life Unexpected entre 2010 et 2011. Après un passage dans Chicago Fire et Girls, elle a tenu le rôle principal de la série UnReal qui dénonce les coulisses des émissions de télé-réalité et a eu droit à trois saisons. Et SPOILER vous pourrez la voir dans Roswell, New Mexico : elle fait une apparition dans le dernier épisode de la saison 3 et devrait être au casting de la saison 4 ! En plus de sa carrière d'actrice, Shiri Appleby est aussi devenue réalisatrice et a réalisé des épisodes de Roswell, New Mexico mais aussi de The Perfectionists et New Amsterdam. Elle est mariée au chef Jon Shook avec qui elle a deux enfants : une fille, Natalie, née en 2013 et un fils, Owen, né en 2015.