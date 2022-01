Roswell, New Mexico (Salto) : qui joue qui ? Les acteurs et persos du reboot vs ceux de la série originale

Après Charmed et Gossip Girl, c'est le reboot de Roswell qui arrive en France. Diffusée entre 1999 et 2002 aux US, la série originale a connue 3 saisons et était basée sur les romans de Melinda Metz. Max, Isabel et Michael, trois extraterrestres vivant à Roswell, faisaient tout pour vivre une adolescence normale. Mais quand Max sauvait la vie de Liz dont il était amoureux, tout changeait pour eux.

Roswell, New Mexico, un reboot plus adulte avec des changements

Pour ce reboot intitulé Roswell, New Mexico, les choses changent. Même si les personnages sont de retour (avec quand même des changements dont on vous parle plus bas), l'intrigue de base est déjà un peu différente. Cette fois, Liz, Max et les autres ne sont pas ados : l'action se déroule plusieurs années après la fin du lycée. Max va bien sauver la vie de Liz et lui dévoiler l'existence des aliens.

>> Roswell, New Mexico : les points communs et les plus grosses différences avec la série originale <<

Alors qui joue qui dans Roswell, New Mexico et quelles sont les différences principales ? On vous dit tout :

Liz