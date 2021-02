Toujours là pour toi : Katherine Heigl et Sarah Chalke rajeunies avec du maquillage et des effets ?

Les visages de Katherine Heigl et Sarah Chalke on été rajeunis grâce à la technologie

Alors que les fans, comme le casting, espèrent une saison 2 pour Toujours là pour toi (Firefly Lane en VO), les actrices de la série Netflix se sont confiées sur les coulisses. Et il y a une question qui revient souvent sur les réseaux, en dehors des théories pour la suite : comment ont-elles réussi à se métamorphoser en jeunes de 20 ans ? Parce que Katherine Heigl, qui joue Tully Hart, a 42 ans. Et Sarah Chalke, qui incarne Kate Mularkey, a 44 ans. Et alors que d'autres actrices jouent leurs versions ados (Ali Skovbye interprète la jeune Tully et Roan Curtis la jeune Kate), ce sont Katherine Heigl et Sarah Chalke qui jouent Tully et Kate quand elles ont la vingtaine dans les années 1980. Mais alors comment ont-elles été rajeunies à l'écran ? Comment font-elles pour ne plus avoir une seule ride ?

Sarah Chalke a expliqué à Parade que cet effet lifting est en fait digital : "C'était encore plus amusant que je ne l'avais prévu, de jouer quelqu'un qui a 20 ans. Ils nous ont un peu aidées avec la technologie CGI et celle de Benjamin Button. Nous avons pu remettre la peau d'une jeune de 20 ans". Cela s'appelle du "De-Aging", c'est un rajeunissement numérique qui est de plus en utilisé, comme dans les films Captain Marvel, Gemini Man ou encore The Irishman.

"Ils ont fait des images de synthèse, comme dans Benjamin Button" a ainsi ajouté Sarah Chalke à Glamour. Katherine Heigl Glamour a de son côté assuré à Glamour : "C'était très amusant, mais Dieu merci pour la CGI (la technologie de rajeunissement, ndlr)", "heureusement, qu'ils ont fait des images de synthèse".