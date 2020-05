The Grudge : la bande-annonce bien flippante du reboot disponible en DVD/Blu-Ray

Les films d'horreur ont plus que jamais la cote ! Après Ça : Chapitre 2, Annabelle : La Maison du mal ou encore Child's Play : la Poupée du mal, c'est une autre franchise qui revient pour nous faire trembler et nous hanter.

Le fantôme se réveille

En 2004, Sarah Michelle Gellar était l'héroïne de The Grudge, adapté du film japonais Ju-On sorti en 2002. Cette nouvelle version de la saga d'horreur met en scène un tout nouveau casting fasse à un terrifiant fantôme qui hante une maison. Chaque personne y pénétrant est condamnée à subir une fin violente et mortelle. La détective Muldoon (Andrea Riseborough) va tenter de sauver sa peau et celle de son fils après avoir pénétré dans les lieux. Morale de l'histoire : quand on frappe à une porte et que personne ne répond, on n'entre pas dans une maison !

Réalisé par Nicolas Pesce et produit par Sam Raimi (Crawl, Don't Breathe, Evil Dead), The Grudge est désormais disponible en DVD, Blu-Ray et VOD. Face à Andrea Riseborough, on retrouve au casting Demian Bichir (La Nonne), John Cho (Star Trek) et Betty Gilpin (GLOW). On vous laisse découvrir sans attendre la bande-annonce dans notre diaporama.

The Grudge, disponible en DVD, Blu-Ray et VOD