Riverdale saison 5 : premières infos sur la suite, le créateur se confie

Jughead de retour dans la saison 5 de Riverdale : "Il y a beaucoup plus de choses sombres à venir"

Riverdale fait partie des séries qui reviennent en 2021. Après 10 épisodes de la saison 5 dispos sur Netflix, les fans de Riverdale attendent la saison 5 partie 2 / partie B, qui commence avec l'épisode 11 qui sera diffusé le 12 août 2021 sur Netflix. Et avant de mater la suite des aventures d'Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes), Jughead (Cole Sprouse) ou encore Cheryl (Madelaine Petsch), voilà les premières infos sur la suite. C'est le créateur de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, qui s'est confié à TVLine sur ce qui attend les abonnés Netflix qui vont voir la 2ème partie de la saison 5 de Riverdale.

Pour rappel, Jughead avait disparu du bunker, pris des drogues psychédéliques et on avait peur qu'il soit enlevé par des extraterrestres. "Je pense que nous pouvons dire qu'il a touché le fond" dans les épisodes inédits qui vont arriver a expliqué Roberto Aguirre-Sacasa, "C'est le Jughead le plus perdu que nous ayons jamais vu". "Nous venons seulement de commencer à gratter la surface du traumatisme de Jughead. Il y a beaucoup plus de choses sombres à venir" a-t-il ajouté, promettant donc une saison 5 partie 2 très sombre pour l'écrivain torturé.

Dans la suite de la saison 5 de Riverdale, on va enfin savoir qui est le père de l'enfant de Toni

Dans un épisode de la saison 5 partie 2, on découvrira enfin qui est le père de l'enfant de Toni (Vanessa Morgan). "Nous verrons une grande résolution de l'intrigue de la grossesse de Toni" a en effet prévenu le showrunner, ce qui veut dire qu'on aura l'identité du père de son bébé. "Nous retrouvons Toni dans toute sa gloire. C'est une mère, elle dirige les Serpents, elle se bat pour la ville avec Archie" a-t-il précisé. Et le couple Choni, Cheryl et Toni, pourrait se reformer : "Cheryl et elle se remettent dans l'orbite l'une de l'autre".

Betty et Alice seront les stars d'un épisode musical

Et dans la suite de la saison 5 de Riverdale, il y aura aussi un épisode musical traditionnel de lycée. Et cet épisode musical sera centré sur Betty (Lili Reinhart) et sa mère Alice (Madchen Amick). "C'est très différent des autres que nous avons fait... c'est très émotionnel. C'est un tour de force, surtout pour Lili et Madchen" a révélé le créateur de la série. Et "avant que vous ne demandiez, oui, Cole (Cole Sprouse, qui joue Jughead, ndlr) chante dans l'épisode musical, et il est tellement pâmé et rêveur quand il chante. Donc même s'il est toujours un peu sceptique à ce sujet, il est vraiment prêt à le faire".

Un épisode spécial sur le retour des Pussycats

Roberto Aguirre-Sacasa qui avait annoncé le retour des Pussycats dans Riverdale en a dit un peu plus sur le come-back de Josie (Ashleigh Murray), Valerie (Hayley Law) et Melody (Asha Bromfield). "C'est un retour triomphal pour les filles" a-t-il déclaré, "L'épisode ne parle que d'elles, et elles sont spectaculaires dans cet épisode". Le trio de chanteuses fera "un épisode musical à part entière", ce sera "une telle vitrine pour Ashleigh, Asha, Hayley et les filles. Je les adore. J'ai hâte que les fans voient cet épisode".