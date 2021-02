Riverdale saison 5 : qui est le père du bébé de Toni ? On sait quand on aura la réponse

Les choses ont changé pour les personnages de Riverdale après le saut dans le temps de 7 ans. Tous les couples (à part Kevin et Fangs) se sont séparés et, dans l'épisode 5, Archie et Betty ont couché ensemble. Mais l'une des intrigues surprenantes concerne Toni (Vanessa Morgan). L'actrice étant enceinte de son premier enfant au moment du tournage (elle a depuis accouché d'un fils prénommé River) sa grossesse a été intégrée au scénario. Un mystère plane toujours : Toni refuse de dévoiler l'identité du père du bébé. Un secret qui ne le restera pas éternellement.

Voici quand on découvrira l'identité du père du bébé de Toni

Si Toni continue de garder le secret pour le moment, un épisode à venir de la saison 5 de Riverdale lui sera consacré et permettra de savoir qui est le père de son bébé. C'est en tout cas ce qu'a assuré Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de la série qui a aussi teasé de futurs crossovers avec Katy Keene et Les Nouvelles aventures de Sabrina. Pour le découvrir, il faudra encore un peu patienter : c'est dans l'épisode 8 que le mystère sera levé. "Il y aura bien une réponse à cette question (...) C'est une grosse annonce quand ça arrive, je peux vous le dire. C'est une grosse, grosse annonce" a teasé le boss de la série à The Wrap. Alors, s'agit-il d'un personnage déjà connu ? C'est très probable vu les mots choisis par le showrunner. A vos théories !

Pourquoi Toni est plus importante

Vous l'aurez remarqué, Cheryl (Madelaine Petsch) est un peu absente depuis le saut dans le temps tandis que Toni, elle, joue un rôle plus important pour sauver le lycée de la ville aux cotés d'Archie (KJ Apa). Une décision qui vient des producteurs, notamment suite à des discussions avec Vanessa Morgan qui, durant le mouvement Black Lives Matter, avait poussé un coup de gueule contre la série. Les scénaristes ont donc profité de la rupture de Cheryl et de Toni pour proposer de nouvelles intrigues autour de Toni.