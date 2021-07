Riverdale saison 5 : le trailer vidéo qui donne des infos sur Jughead, Betty, Archie et Veronica

La vidéo dévoile ce qui attend les stars de Riverdale dans la suite de la saison 5

Dans le trailer vidéo qui tease la saison 5 partie 2 de Riverdale, on retrouve Jughead qui avait disparu à la fin de la saison 5 partie 1. Et il semble en danger... Lorsque Tabitha (Erinn Westbrook) se rend compte de la disparition de Jughead, elle va d'ailleurs demander de l'aide à Betty, comme le précise le synopsis. Mais Betty va avoir beaucoup de choses à gérer de son côté : dans le teaser, elle sort une tronçonneuse pour attaquer celui qui aurait tué sa soeur Polly (Tiera Skovbye).

Quant à Archie, on peut le voir à la guerre. Et ce ne sera pas la seule bataille qu'il devra mener puisque le BG roux va avoir un nouvel affrontement contre Hiram Lodge (Mark Consuelos). On voit aussi Hiram tirer sur quelqu'un mais on ne sait pas qui, donc on croise les doigts pour que ce ne soit pas Archie !

Chad Gekko (Chris Mason), le mari de Veronica, tire aussi sur quelqu'un. Est-ce que ça signifie que des personnages vont mourir ? Veronica elle, semble se rapprocher de son ex Reggie (Charles Melton). Nouveau couple en vue ?

Concernant Cheryl, elle retrouve sa mère Penelope (Nathalie Bolt). Et elles font visiblement la paix, au point de créer un ministère. Oui, vous avez bien lu. Sauf que c'est un ministère un peu particulier qui ressemble plus à une secte, avec des capes rouges et un lieu limite sataniste. Et coté coeur, on la voit embrasser Minerva (Adeline Rudolph).

Toni (Vanessa Morgan) de son côté est devenue maman, elle a donné naissance à son bébé. Un enfant qu'elle a porté pour le couple de Kevin (Casey Cott) et Fangs (Drew Ray Tanner).

Sans oublier le retour des Pussycats, le trio musical composé par Josie (Ashleigh Murray), Valerie (Hayley Law) et Melody (Ashanti Bromfield) ! Bref, les intrigues de la suite de la saison 5 de Riverdale seront nobreuses !