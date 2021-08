Pretty Little Liars : Shay Mitchell prête à jouer dans le reboot ? Elle ne dit pas non !

On vous l'a déjà dit plus d'une fois, la mode est au reboot d'anciennes séries à la télévision américaine. Plusieurs séries cultes ont déjà fait leur retour avec de nouveaux acteurs comme Charmed, Roswell ou bien Gossip Girl, lancée le mois dernier aux US sur HBO Max. La plateforme prépare un autre projet similaire : un reboot de Pretty Little Liars. Créé par Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale, Les Nouvelles aventures de Sabrina), Pretty Little Liars : Original Sin s'intéressera à un autre groupe de petites menteuses.

Shay Mitchell ouvre la porte à une apparition dans le reboot de Pretty Little Liars

Après la réaction de Lucy Hale sur ce projet, c'est Shay Mitchell qui s'est exprimée. L'actrice qui jouait Emily dans la série originale a confié être "très excitée" de la découvrir. Mais se voit-elle reprendre son rôle le temps d'un épisode ? Pas impossible ! "Il ne faut jamais dire jamais !" a déclaré la star qui est maman d'une petite fille au micro de E!News. "C'était une période mémorable de nos vies à toutes et je suis excitée de voir ce qu'il va se passer et quelle direction ils vont prendre" a ajouté la star.

Ce que l'on sait sur Pretty Little Liars : Original Sin

Ce reboot de Pretty Little Liars arrive après l'échec de deux spin-off : Ravenswood, centré sur Caleb et annulé après une saison, et The Perfectionists, avec Alison et Mona, qui n'a aussi eu droit qu'à une saison. 10 épisodes de Pretty Little Liars : Original Sin ont été commandés. Ils suivront les aventures d'un groupe de filles de la ville de Milwood. 20 ans plus tôt, des événements tragiques ont eu lieu en ville et les petites menteuses vont être tourmentées par un assaillant inconnu qui menace de révéler leurs secrets et ceux de leurs parents.

Plusieurs actrices ont d'ores et déjà été annoncées au casting : Chandler Kinney et Maia Reffico incarneront Tabby et Noa, deux héroïnes. La semaine dernière, c'est la participation de Bailee Madison (vue dans Once Upon a Time) qui a été annoncée. Elle incarnera Imogen, une jeune fille qui va mener la chasse pour découvrir qui est "A". La série devrait arriver en 2022 aux Etats-Unis.