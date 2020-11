Pretty Little Liars : un reboot en préparation, Lucy Hale en colère ? L'actrice répond

Tandis que les actrices de Charmed première génération (1998 - 2006) se clashent avec les actrices de Charmed nouvelle génération (2018 - en cours) au sujet du reboot de la série, le futur casting du prochain reboot de Pretty Little Liars peut souffler, il n'aura pas à s'inquiéter d'une possible guerre d'ego avec les anciennes stars.

Un reboot validé par Lucy Hale

Lucy Hale, l'inoubliable interprète d'Aria dans la fiction culte de ABC Family (2010 - 2017), l'a confié à Us Weekly, elle n'est absolument pas opposée à ce projet. "Je souhaite sincèrement à tout le monde le meilleur et j'espère que ça sera un énorme succès" a-t-elle ainsi confié.

La comédienne récemment vue dans la série Katy Keene l'a ensuite précisé, il ne faut pas systématiquement se braquer face aux annonces de reboot. Au contraire, de belles surprises peuvent toujours avoir lieu et c'est injuste envers les talents concernés, "Certaines personnes s'énervent au sujet du reboot, mais je trouve important de soutenir les futurs artistes à venir. Et je suis curieuse de voir ce qu'ils vont faire".

C'est quoi ce reboot ?

Des propos qui devraient soulager les créateurs de Pretty Little Liars: Original Sin, cette nouvelle série qui sera située dans le même univers que l'originale, mais avec un ton plus horrifique. Lindsay Calhoon Bring (Les nouvelles aventures de Sabrina) et Roberto Aguirre-Sacasa, tous les deux attachés au projet, ont notamment révélé à son sujet, "On savait que nous devions faire quelque chose de canon à la série d'origine et de différent. Ici, on va donc tendre vers le suspense et l'horreur tout en créant de nouvelles idées inattendues ce qui, on l'espère, sera apprécié des fans qui aiment PLL".

Du côté de l'histoire, cette nouvelle fiction à destination de la plateforme HBO Max pourrait se développer sur deux timelines. Le synopsis révèle notamment ceci, "Il y a 20 ans, une série d'événements tragiques a presque déchiré la ville ouvrière de Millwood. Aujourd'hui, un groupe de jeunes adolescentes - une nouvelle section de Little Liars, se retrouve à son tour tourmenté par un assaillant anonyme qui souhaite faire payer à ces filles le péché secret que leurs parents ont commis il y a 20 ans, ainsi que les leurs".

De là à dire que Lucy Hale serait également partante pour un petit caméo... On croise les doigts !