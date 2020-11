Charmed : Sarah Jeffery "déçue" par Rose McGowan et Holly Marie Combs, elle revient sur leur clash

"J'aurais espéré qu'elles nous soutiennent"

Rose McGowan et Holly Marie Combs avaient clashé le reboot de Charmed sur les réseaux. Une vidéo TikTok dans laquelle Sarah Jeffery a jugé les actrices "pathétiques". Alors qu'Holly Marie Combs a tenté de se justifier, Rose McGowan ne s'est pas excusée. Celle qui joue Maggie dans Charmed 2018 est revenue sur le clash dans les pages de Télé Star. "J'ai été assez déçue. J'aurais espéré qu'elles nous soutiennent mais ça n'a pas été le cas" a expliqué la jeune comédienne, "Je comprends que cette série ait été très importante dans leur carrière, mais à leur place, je n'aurais pas réagi comme ça. J'aurais souhaité qu'elles soient plus ouvertes d'esprit et qu'elles soient contentes que des femmes de couleur soient à la tête d'une telle série".

Sarah Jeffery s'est dite très contente de faire partie du casting du reboot de Charmed. Et surtout, elle est heureuse que les trois sorcières soient incarnées par des femmes de couleur : "Dès le départ, j'ai été reconnaissante que les trois rôles principaux aient été confiés à des femmes de couleur. C'est un grand pas dans la bonne direction. J'ai toujours pensé que lorsqu'on a la chance d'avoir une voix, il faut l'utiliser pour ceux qu'on n'entend pas, qu'il s'agisse de politique ou d'égalité de sexe".

La star du reboot de Charmed assure que l'ambiance entre les actrices est bien meilleure que dans la série originale

Quant aux rivalités entre Rose McGowan et Alyssa Milano, la première accusant la seconde d'avoir rendue l'ambiance "insoutenable" pendant le tournage de la série culte des années 1990, Sarah Jeffery a réagi : "C'est toujours triste d'entendre ce genre de choses". "Je suis très proche de Maddie (Melonie Diaz, ndlr) et Mel (Melonie Diaz, ndlr), qui jouent mes deux soeurs. On s'envoie tout le temps des messages. Elles sont comme ma famille" a-t-elle aussi déclaré, précisant donc que le tournage du reboot se ferait sans tension contrairement à celui du show des nineties.

Celle qui joue aussi dans Descendants et Shades of Blue a même ajouté : "J'ai moi-même trois soeurs. Je pense que toutes les femmes doivent se comporter comme des soeurs, même sans liens du sang. Au coeur de cette série, il y a ces soeurs et leur amour l'une pour l'autre".