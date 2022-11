Plus belle la vie bientôt sauvée ? "C'est en pourparlers", une actrice optimiste pour une suite

En mai 2022, France Télévisions annonçait la fin de sa série culte Plus belle la vie, après plus de 18 ans à l'antenne. Depuis cette annonce, les fans gardent toujours espoir de voir les habitants du Mistral faire leur retour par un moyen ou pas un autre. Au fil des mois, de nombreuses rumeurs de sauvetage de dernière minute ont circulé, mais la série a finalement bien pris fin. Et pourtant, il ne faut pas tout à fait baisser les bras, même si le temps est compté.

Le projet inattendu des acteurs de Plus belle la vie pour faire revivre la série

Car depuis quelques jours, un projet redonne espoir aux fans de Plus belle la vie. Comme le dévoilait La Marseillaise, les équipes de la série ont décidé de se serrer les coudes et de monter un projet pour faire revenir la série. Près de 300 personnes ayant travaillé sur le feuilleton dont des comédiens, techniciens, cadres et auteurs ont ainsi créé une Société Coopérative de Production (Scop) dans le but de potentiellement produire une suite qui pourrait être disponible sur le web ou sur une plateforme.

"Il y a vraiment un projet"

Un espoir complètement fou ou même carrément fake pour rassurer les fans ? Pas du tout ! Alors que Gilles Verdez partageait ses doutes sur le plateau de TPMP en début de semaine, Lola Marois qui incarnait Ariane dans la série a assuré qu'un tel projet est bien cours et a expliqué être assez optimiste. "Il y a vraiment un projet, une Scop, où on serait tous actionnaire" a-t-elle d'abord confié avant d'ajouter que les membres sont actuellement "en pourparlers avec Newen" qui produit la série. "Ça pourrait voir le jour sur une plateforme" ajoute l'actrice qui était très cash sur ce qui va le plus lui manquer après la fin de la série.

De son côté, Avy Marciano qui a quitté la série avant la fin a expliqué que tout était réuni pour un nouveau projet. Evoquant Marseille, il a confié : "Les décors sont fabuleux (...) pour y tourner, c'est un lieu de prédilection. Il faut simplement qu'une idée resurgisse de la tête d'un auteur et que des productions s'intéressent. Il y a des lieux, des technicien, des acteurs, il y a tout ce qu'il faut pour refaire naître quelque chose d'aussi fort que Plus belle la vie".