Plus belle la vie ne pourra jamais être sauvée ? L'annonce choc qui laisse craindre le pire, le temps est compté

On y est. Ce jour tant redouté est finalement arrivé. Comme cela était annoncé en mai dernier, c'est ce vendredi 18 novembre 2022 que France 3 diffusera le dernier épisode de Plus belle la vie au terme d'un prime qui s'annonce aussi exceptionnel que joyeux. Et malheureusement, si les scénaristes ont régulièrement mis en scène quelques miracles à l'écran, il ne devrait pas y en avoir pour la série.

Pas de musée Plus belle la vie à espérer

Quelques jours après l'annonce de la formation d'un collectif composé de 300 acteurs et techniciens destiné à imaginer un projet qui permettrait de faire revivre les aventures du Mistral ailleurs, Jean-Marc Coppola, adjoint au maire de Marseille en charge de la culture, vient d'annoncer une terrible nouvelle.

Interrogé par nos confrères de Puremedias sur l'importance de Plus belle la vie pour le développement de Marseille, Jean-Marc Coppola a dans un premier temps confessé qu'elle avait effectivement permis un regain de popularité hallucinant, "Les touristes et les visiteurs sont assez curieux de visiter le quartier du Panier (qui a inspiré celui du Mistral, ndlr) pensant y trouver la célèbre place du Mistral". Aussi, inquiet de voir l'intérêt pour la ville s'effondrer à la suite de la diffusion du dernier épisode, il a réussi à négocier un accord avec le producteur Newen pour organiser jusqu'à la fin de l'année des visites des nombreux décors.

Un concept plutôt cool quand on sait que les fans de séries ou films aiment régulièrement partir en pélerinage sur les lieux de tournage ou découvrir les décors utilisés (la saga Harry Potter a par exemple sa propre exposition en Angleterre) ? Oui, mais qui est donc malheureusement temporaire et voué à prendre fin dès le mois de décembre.

La place du Mistral devrait être détruite

Là où il aurait été incroyable de créer un endroit unique afin de préserver et exposer les décors, costumes et autres merveilles liés à la série afin de continuer à la faire vivre, l'adjoint au maire a tristement révélé : "Je ne veux pas créer d'illusions quant à la construction d'un musée. La ville de Marseille compte déjà 14 musées municipaux très lourds à gérer." Une confession décevante, qui n'est même pas la pire.

Il l'a ensuite ajouté, même en cas de meilleure volonté de la part de son équipe, un tel rêve se serait dans tous les cas heurté à une terrible réalité : "Les décors ne sont malheureusement pas transposables et celui de la place du Mistral, si emblématique pour la ville de Marseille, sera voué à la déconstruction". Le plus célèbre décor de la télévision en France serait beaucoup trop imposant et contraignant en terme de logistique qu'il poserait plus de problèmes qu'autre chose aux personnes qui souhaiteraient le récupérer, "Malheureusement, une place du Mistral ne pourra jamais être reconstruite ailleurs".

Il faudrait effectivement louer un hangar gigantesque et s'assurer un entretien permanent pour éviter les dégradations et accidents, ce qui ne serait visiblement pas rentable. Autrement dit ? Si aucun accord n'est trouvé pour sauver la série ailleurs avant début 2023, le Mistral devrait tout simplement être détruit à jamais. Or, vous vous en doutez, cela mettrait fin définitivement aux derniers espoirs de reboot puisque personne n'imagine Plus belle la vie revenir sans la mise en scène de sa plus célèbre place.

Encore un micro motif d'espoir

Malgré tout, sachez le, il existe encore un (petit) motif d'espoir. Le fameux collectif monté par les équipes de la fiction quotidienne continue aujourd'hui de se battre en coulisses pour la resusciter avec une diffusion en streaming. Interrogé par 20 Minutes, Florence Demay (la porte-parole) a confirmé qu'il a été demandé à Newen de ne pas détruire le décor tant que les discussions étaient en cours. Si ce projet de reboot en ligne devrait essentiellement passer par "des tournages en extérieur, avec l'envie de davantage travailler dans Marseille, avec une image plus moderne", tout ce petit monde aimerait tout de même garder les décors du Mistral, mais également du commissariat, afin de garder un lien.

Une bonne nouvelle ? Oui, mais attention à ne pas s'emballer. Contacté par 20 Minutes, Newen - qui appartient aujourd'hui à TF1, chaîne qui produit déjà Ici tout commence et Demain nous appartient, s'est contenté de répondre, "Nous leur avons demandé de faire une proposition concrète de leur projet. Notre direction les a reçus, ni plus ni moins." Traduction : l'emballement n'est pas total.

Alors que France Télévision cédera tous ses droits à Newen le 31 décembre prochain, le collectif espère néanmoins que le producteur sera suffisamment ouvert d'esprit pour lui permettre de sauver PBLV de son côté. Florence Demay l'a rappelé, "L'ensemble des comédiens suivent" cette envie de reboot et tout le monde promet déjà de respecter à la lettre la marque de fabrique de la série mais aussi la bible des personnages afin d'éviter des réécritures WTF. Nos doigts sont croisés.