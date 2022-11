Plus belle la vie : comment se termine la série ?On a vu le dernier épisode, on vous explique la fin

Plus de dix-huit ans après ses débuts sur France 3, c'est ce vendredi 18 novembre 2022 que Plus belle la vie dévoilera son tout dernier épisode à la télévision. La fin d'une aventure historique qui aura passionné des millions de fans à travers des intrigues mouvementées (parfois WTF), mais également de choix créatifs audacieux et forts.

En parlant des fans, les scénaristes les ont gâtés. Alors que la tristesse domine actuellement le coeur des téléspectateurs face à l'arrêt forcé de la série quotidienne, les créateurs ont tout fait pour leur redonner le sourire à travers une happy ending globale. Déjà disponible sur Salto, on vous dévoile les grandes lignes de ce qui se passe dans ce final.

Happy ending pour tous

C'était teasé, ça se confirme à l'écran : le dernier épisode est marqué par la mise en scène... de sept mariages (plus ou moins officiels) avec notamment les unions de Kilian et Bety, Kevin et Alexandra, François et Blanche ou encore... Mirta et Yolande ! Hein ?! Quoi ?! Comment ?! Les deux amis s'unissent en effet pour une question d'argent.

Une vague de mariages un peu folle qui, selon Barbara, s'explique par une volonté de tous de ramener un peu de joie au Mistral après quelques semaines compliquées : "On avait été tellement attristé par la mort de Roland que tous ceux qui avaient une bonne raison de se marier ont décidé de le faire le vendredi 18 novembre, jour de l'anniversaire de son tour du Monde, pour lui rendre hommage".

Mais ce n'est pas tout, toujours au sujet de ces mariages un peu fous, Luna - amoureuse de deux hommes, réussit de son côté à convaincre Guillaume et Bastien de se lancer dans une relation polyamoureuse (union non légale mais symbolique), Estelle et Francesco vont enfin mettre le passé de côté pour avancer dans le même direction, Céline et Vincent vont se dire "oui" lors d'une fête spectaculaire et Abdel et Elisa... vont se dire "non". Vous avez bien lu, malgré les préparatifs du mariage, Abdel comprend finalement que son coeur bat pour une autre.