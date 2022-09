Plus belle la vie : la mort de Roland dévoilée, comment Thomas et sa famille vont réagir ?

On sait comment Roland va mourir au Mistral

France 3 diffusera le dernier épisode de Plus belle la vie le 18 novembre 2022. Un événement qui s'annonce fort en émotion, auquel ne participera pas l'un des personnages les plus emblématiques de la série. Pourtant présent à l'écran depuis ses débuts en 2004, Roland Marci (Michel Cordes) se fera en effet remarquer pour son absence. La raison ? On l'a récemment appris, le patriarche du Mistral va tout simplement trouver la mort.

Alors qu'une fête sera organisée dans le plus célèbre bar de la télévision afin de fêter l'anniversaire de Kilian et Lola, mais également (enfin) les retrouvailles et réconciliations de toute la tribu Marci, Roland - qui a connu quelques années mouvementées, va finalement voir son coeur s'arrêter lors d'un petit moment en solo sur la place du Mistral.

Thomas bouleversé par la disparition

Une mort naturelle particulièrement brutale qui, même si elle interviendra après une sorte d'happy ending familiale, bouleversera logiquement la vie de tous ses proches. Comme on peut le découvrir dans un extrait inédit de l'épisode 4631 qui sera diffusé le 4 octobre prochain, là où les adolescents seront évidemment choqués face à la perte de leur grand-père, Thomas aura de son côté du mal à accepter la disparition de son père et s'en voudra énormément.

Conscient qu'il lui a souvent mené la vie dure, le personnage de Laurent Kérusoré va culpabiliser à l'idée de savoir que malgré la fête derrière lui, Roland sera finalement mort tout seul. Et si l'on se fie à sa réaction aussi intense que rageuse, quelques petites tensions au sein de son couple avec Gabriel pourraient exploser temporairement... A suivre.