"Il aura une belle mort" : ce personnage culte de Plus belle la vie ne survivra pas à la fin de la série (spoiler)

Officiellement annulée par France Télévisions, Plus belle la vie dévoilera son dernier épisode le 18 novembre 2022 sur France 3. Une conclusion redoutée par de nombreux fans, d'autant plus que les dernières aventures du Mistral seront bientôt frappées par un drame.

Là où les retrouvailles entre Emma et Baptiste nous laissaient espérer une ambiance happy ending générale pour la série quotidienne, il vient finalement d'être annoncé qu'un personnage emblématique trouvera la mort dans les prochains épisodes.

Roland bientôt mort au Mistral

Consciente de l'inquiétude et du désarroi de certains fans depuis quelques jours, provoqués par la publication sur Twitter d'une photo prise sur le tournage sur laquelle on peut découvrir une sorte de veillée funéraire organisée pour Roland Marci (Michel Cordes), la scénariste Pauline Rocafull a en effet décidé de mettre fin aux rumeurs et donc, de confirmer le destin funeste qui attend l'ancien patron du célèbre bar de la place.

"Au fil des ans, nous l'avons énormément travaillé, tordu et mis dans des situations intenables avec François, Thomas ou Kilian, a-t-elle tenu à rappeler auprès de capitainecinemaxx. L'image de Roland se superpose avec le Mistral, qui lui-même se superpose au feuilleton PBLV."

La scénariste explique ce choix

Or, alors que Michel Cordes a longtemps été considéré comme "la figure patriarcale à la fois sur le tournage et de la série", l'absence de plus en plus régulière de l'acteur sur les plateaux a convaincu l'équipe de PBLV d'oser aborder un thème douloureux avec Roland. "Nous ne pouvions pas terminer la série en le laissant en plan, a expliqué la scénariste. Mais il y avait une sorte de logique à faire mourir ce personnage, quand bien même c'est un déchirement."

Une situation qui, elle le sait, brisera le coeur de nombreux fans, mais elle l'a assuré, Roland sera respecté de la plus belle des façons : "Cependant, ne vous inquiétez pas, il aura ce qu'on appelle une "belle mort "." Reste désormais à savoir ce qu'elle entend par là et quel hommage lui sera rendu.