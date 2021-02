Plus belle la vie : Roland (Michel Cordes) va quitter le Mistral

Nouveau clash Thomas vs Roland

Quelques semaines après Samia, le Mistral de Plus belle la vie pourrait être marqué par le départ d'un nouvel habitant historique du quartier. Depuis plusieurs mois maintenant, c'est la guerre chez les Marci. A tel point que Thomas - accompagné de Barbara, a décidé d'ouvrir son propre bar branché afin de s'émanciper de son père.

Et si l'on se fie à un extrait de l'épisode 4212 qui nous présentera son inauguration et qui sera diffusé le 9 février prochain sur France 3 (voir ici), rien ne sera laissé au hasard. Que ce soit la musique, la carte ou la déco, tout sera pensé afin d'attirer une nouvelle clientèle. Et Thomas ira même très loin dans la préparation de cet établissement avec le choix d'un nom très spécial : Le Marci.

Roland s'en va

De quoi faire plaisir à Roland ? A priori, pas du tout. Au contraire, le personnage de Michel Cordes ne va pas digérer cette idée et va donc prendre une décision inquiétante. Dans un nouvel extrait - de l'épisode 4213 cette fois-ci (voir dans notre diaporama), on peut donc découvrir le personnage, la valise à la main, en train de quitter Marseille.

Faux départ pour le buzz ? Absence temporaire ? Véritable dernière séquence du patron du Mistral ? Difficile à dire pour le moment. Néanmoins, au regard de la jolie mise en scène adoptée par les réalisateurs à l'occasion de ses adieux aux décors qui seront diffusés le 10 février, on peut réellement craindre que ce départ de Roland s'étire dans le temps...