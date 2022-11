Plus belle la vie : le plus grand mystère enfin dévoilé, c'est la fin d'une triste théorie

Après plusieurs mois d'absence, c'était le 2 avril 2021 que Samia était finalement retrouvée par Boher dans Plus belle la vie. A l'occasion d'une séquence déchirante, le personnage de Stephane Henon découvrait en effet une voiture calcinée en Algérie à la suite d'un accident, dans laquelle se trouvait deux corps brûlés : celui de l'héroïne incarnée par Fabienne Carat, et Malik, son frère.

Samia a-t-elle simulé sa mort ?

Une mort / un corps qui n'ont jamais été dévoilés à l'écran et qui, durant des mois, ont donc laissé les fans espérer un miracle. De quelle sorte ? Nombreux sont ceux à avoir imaginé que Samia avait mis en scène son décès afin de fuir un danger. Malheureusement, même si Stéphane Henon était le premier à y croire, cette mort a finalement été officialisée récemment avec le grand retour de Samia... sous la forme d'un fantôme / une vision.

Et si certains téléspectateurs refusent encore d'y croire et pensent toujours aujourd'hui que Samia se cache en réalité quelque part et attend le bon moment pour revenir, l'épisode 4663 qui sera diffusé le 17 novembre 2022 - soit la veille du dernier épisode de la série, va mettre fin à cette théorie une bonne fois pour toute en levant le voile sur un énorme mystère. Lequel ? Celui de sa disparition, tout simplement.

La vérité sur la disparition de Samia enfin connue

Comme on peut le découvrir dans un extrait inédit, Barrault - l'ancien concurrent politique de Samia, va révéler lors d'une garde à vue qu'il avait tenté d'acheter son silence au sujet de l'un de ses secrets en 2021. Or, face au refus de l'ancienne compagne de Boher, le politicien se serait alors rapproché d'un certain Marcus "pour lui faire peur". Et vous l'aurez compris, c'est là que les choses auraient dérapé.

"Il a outrepassé mes ordres. Comme vous avez pu le constater, ce type est un ancien mercenaire, il est incontrôlable, va-t-il ainsi révéler. Et ça, je l'ai compris que trop tard. Dans les détails j'en sais rien [au sujet de l'accident], mais quand Marcus m'a appelé pour me dire que Samia Nasri ne me provoquerait plus jamais de problème, j'ai compris qu'il était allé trop loin." Barrault l'ajoutera ensuite, "Je ne lui ai jamais demandé de faire une chose pareille, c'est sa nature perverse et vicieuse qui a provoqué ce drame épouvantable".

Une confidence ultime qui prouve bien que Samia n'a donc pas simulé sa mort mais qu'elle a véritablement été assassinée. Et désormais, on connait le motif et les coupables. Mais bizarrement, ça ne nous apaise pas vraiment...