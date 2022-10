Plus belle la vie : Samia toujours morte ? C'est Fabienne Carat qui a refusé de ressusciter l'ex de Jean Paul

Après avoir pleuré la mort de Roland (Michel Cordes), victime d'un arrêt cardiaque sur la place du Mistral, les fans de Plus belle la vie vont retrouver le sourire. Dans l'épisode du 19 octobre 2022, c'est une héroïne emblématique qui va effectuer son grand retour à l'écran : Samia, l'ex-policière incarnée par Fabienne Carat.

Samia de retour... mais toujours morte

Un véritable bonheur pour les téléspectateurs en deuil du personnage depuis sa disparition des intrigues en janvier 2021, mais également... une énorme frustration. Et pour cause, c'est sous la forme d'un fantôme que Samia apparaîtra auprès de Jean-Paul, nous rappelant à quel point les deux formaient un couple mythique par le passé.

Alors effectivement, le fait qu'elle revienne sous une telle forme semble logique étant donné que Samia avait été annoncée comme morte l'année dernière, avant d'être enterrée à Marseille. Néanmoins, c'est vite oublier qu'il existait une théorie (appuyée par Stéphane Henon) qui laissait entendre qu'elle avait simulé sa mort avec l'aide de ses proches, ce qui ouvrait donc la porte à un véritable retour en chair et en os.

Une héroïne en fantôme, un choix de Fabienne Carat

Et comme l'a confié Fabienne Carat auprès d'Allociné, c'était d'ailleurs l'objectif des scénaristes de Plus belle la vie au moment d'imaginer ce comeback. Cependant, à la surprise générale, elle a elle-même fait le choix de refuser de ressusciter son héroïne.

"[La productrice, ndlr] m'a demandé si je serais OK pour revenir et m'a précisé qu'on pouvait me faire revivre si je voulais, a-t-elle révélé, avant d'expliquer la raison de son refus. J'ai dit non car on avait trouvé l'ADN de Samia sur les lieux de son accident, elle était donc bien morte." Bien que l'annulation de Plus belle la vie (qui s'arrêtera le 18 novembre) lui assurait pourtant de ne pas être contrainte de reprendre son rôle pour une durée indéterminée, Fabienne Carat ne souhaitait pas rouvrir une page qu'elle avait fermée, "Je ne voulais pas changer cela non plus parce que je n'avais pas fait tout ce chemin pour en revenir là."

Une explication qui s'entend mais également décevante, tant on aurait aimé assister à une happy ending entre Samia et Jean-Paul. Surtout, au regard des intrigues WTF que l'on a pu suivre ces dernières années, le retour à la vie de Samia ne serait pas apparue comme la chose la plus improbable de la série... Snif.