Plus belle la vie : Samia morte ou vivante ? On a enfin la réponse...

Le mystère entourant Samia résolu

En janvier dernier, Fabienne Carat faisait ses adieux à Plus belle la vie afin de vaquer à d'autres projets. Visiblement pris de court par l'envie de départ de la comédienne, les scénaristes ont donc été contraints d'improviser une nouvelle intrigue pour Samia, son personnage, afin de légitimer son absence du Mistral.

Ainsi, après avoir mis en scène une énième déception amoureuse entre Samia et Boher pour définitivement conclure l'histoire entre les deux personnages, les créateurs ont ensuite sous-entendu qu'elle avait disparu, puis été kidnappée. De cette façon, cela leur permettait de faire vivre l'ex-policière dans la série sans avoir besoin de la faire apparaître à l'écran, et cela leur laissait le temps d'imaginer le meilleur destin possible.

Morte ou vivante ? La réponse

Bonne nouvelle, après des mois de mystère et de tension autour de cette histoire, l'avenir de Samia dans cet univers va ENFIN être dévoilé. Mauvaise nouvelle, la révélation à venir (repérée par Star Actu) va briser le coeur de tous les fans de Plus belle la vie. Et pour cause, là où de nombreux téléspectateurs espéraient que Samia avait en réalité mis en scène sa propre disparition (elle aurait pu être recrutée secrètement par une agence pour une mission sous-couverture) ou qu'elle allait profiter de cette terrible affaire pour prendre la décision de quitter définitivement Marseille (ce qui aurait été une décision parfaite face à l'absence de l'actrice et compréhensible face à sa quête de reconstruction nécessaire), il va finalement être révélé à l'écran que l'héroïne de Fabienne Carat est désormais morte.

Dès le mois d'avril, Jean-Paul va en effet se rendre à Alger afin d'y suivre une nouvelle piste dans son enquête. Or, ce qu'il va y découvrir va le traumatiser, puisque le personnage de Stéphane Henon va apprendre avec effroi que son ex-femme a été tuée. Par qui ? Comment ? Il faudra attendre pour le savoir.

Bien évidemment, on le sait avec la série, on n'est pas à l'abri d'une surprise dans plusieurs mois/années avec un possible retour à la vie de Samia (poke Victoire). Néanmoins, un tel miracle n'est clairement pas à l'ordre du jour dans la tête des scénaristes de Plus belle la vie. Au contraire, c'est le 6 avril prochain que les funérailles de Samia seront officiellement organisées dans un épisode qui promet de faire pleurer tout le monde.

On a désormais hâte de connaître la réaction de Fabienne Carat devant cette révélation, elle qui n'avait déjà pas aimé l'histoire imaginée pour son départ.