"T'es toujours aussi belle" : retrouvailles émouvantes entre Jean-Paul et Samia dans Plus belle la vie

C'est la date la plus redoutée de tous les fans : c'est le 18 novembre 2022 que France 3 diffusera le dernier épisode de Plus belle la vie. Aussi, afin d'adoucir la douleur des téléspectateurs, les créateurs ont prévu une grosse surprise aussi inattendue que géniale : Samia - le personnage incarnée par Fabienne Carat, va bientôt effectuer son grand retour au Mistral.

Alors non, contrairement à la théorie de tous les fans (et même de Stéphane Henon), on ne va pas apprendre que l'héroïne avait simulé sa mort en janvier 2021. Comme l'a récemment confié la comédienne, c'est dans la peau d'un fantôme que la maman de Lucie réapparaîtra à l'écran à un moment critique de la vie de Boher.

Retrouvailles émouvantes entre Samia et Jean-Paul

Une déception ? Oui, mais qui ne devrait pas empêcher ce retour d'être efficace et particulièrement émouvant. Dans un extrait de l'épisode 4644 qui sera diffusé le 21 octobre prochain, on peut ainsi assister à une discussion entre Samia et Jean-Paul qui nous rappelle à quel point leur relation était belle et touchante.

Après un petit chambrage de Samia sur les dons de son ex-mari pour le ménage, l'ancienne policière répond à un compliment de sa part, "T'es toujours aussi belle", par une nouvelle taquinerie toute mignonne, "Et toi t'as pris des toutes petites rides. Mais ça c'est normal quand on a des enfants". Puis, à la surprise de Jean-Paul en constatant que Samia connait tout de sa vie malgré sa disparition, le personnage de Fabienne Carat répond, "Qu'est-ce que tu crois ? Je veille sur toi à distance".

Un nouveau face-à-face à la fois beau et émouvant, mais également terriblement frustrant tant ces retrouvailles nous font surtout regretter que celles-ci ne soient pas réelles mais simplement dans la tête de Boher.