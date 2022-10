"Il méritait une meilleure fin" : entre tristesse et colère, la mort de Roland fait réagir les fans de Plus belle la vie

Roland est mort dans Plus belle la vie

C'était teasé depuis plusieurs semaines, le moment tant redouté a finalement eu lieu ce lundi 3 octobre 2022. C'est en effet à cette date que Roland Marci - l'emblématique personnage de Michel Cordes, a trouvé la mort au Mistral de Plus belle la vie. A quelques semaines de la diffusion du dernier épisode de la série quotidienne, le père de Thomas et François a succombé à une crise cardiaque en plein milieu de la place, à l'occasion d'une fête familiale.

Interrogé par Allociné sur cette disparition, le comédien a confessé qu'elle lui paraissait "assez logique finalement". La raison ? "Beaucoup de gens me disaient que Roland était le personnage emblématique de la série. Hubert Besson, qui a contribué à fabriquer Plus belle la vie, disait que c'était le personnage "totémique" du feuilleton, le pilier de la série, a-t-il expliqué avec recul et philosophie. Donc, si on supprime la tribu [Plus belle la vie], on abat le totem. Moi je l'ai vécu comme ça en tout cas."

Les fans à la fois tristes et en colère

Cependant, si le comédien n'a donc pas été choqué par la mort de Roland, les téléspectateurs ont en revanche beaucoup de mal à l'accepter aujourd'hui. Depuis la diffusion de l'épisode hier soir sur France 3, les fans de Plus belle la vie profitent des réseaux sociaux pour afficher leur tristesse, mais également pousser des coups de gueule.

Et pour cause, nombreux sont ceux à déplorer une telle fin tragique - après tant d'autres morts récentes qui n'ont toujours pas été digérées (Coralie, Samia...), alors même que la conclusion de PBLV est programmée pour le 18 novembre 2022. "Ils auraient pu l'envoyer en retraite dans la garrigue à jouer aux boules et à la belote avec Frémont mais non, ils le font mourir. Mon coeur est brisé par la mort de Roland", peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme "La mort de Roland c'est quand même un symbole fort, c'était l'un des personnages emblématique de la série, sa mort annonce la fin de la série, la fin d'une époque, mais j'aurais aimé une happy end pour lui quand même !" ou encore "Déchirante la mort de Roland il méritait une meilleure fin".